Elba Marcovecchio confirmó la noticia más fuerte en el juicio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

"Voy a contar lo que se puede contar. Finalmente el nuevo juzgado dictó resolución validando el reintegro de las niñas. O sea que las niñas tienen que volver", precisó la letrada. Y agregó sobre cuándo se hará efectivo en un "tiempo muy breve".

En ese sentido, Elba Marcovecchio detalló sobre el proceso judicial y la resolución del juez: "Este tipo de medidas se tienen que ejecutar de forma directa. Una apelación no suspende, el reintegro debe suceder".

"El juez en una excelente resolución dio todos los fundamentos tomándose del fundamento del defensor de menores. Se rechazó la recusación del defensor de menores, eso también se resolvió", fundamentó.

Sobre los trascendidos periodísticos de una resolución en favor de Wanda Nara, Marcovecchio aclaró: "Te cuento en base a lo que son las resoluciones y lo que pasa en los expedientes. Después es hacer interpretaciones libres de las cosas que suceden. ¿Esto fue un éxito para Wanda y un duro revés para Mauro como dicen? De ninguna manera, cero".

Sobre el divorcio legal, la abogada del futbolista comentó: "En relación al divorcio el juez en estos días claramente va a determinar si dicta o no la resolución. Hay que esperar unos días. Wanda no compareció y su propio argumento de por qué no compareció también caería. Vamos a ver qué dicta en unos días".

Y consultada por Guido Záffora por las pruebas que habría presentado Mauro Icardi por adulterio, la letrada confirmó: "El divorcio está planteado por causal y la causal es la que vos decís. El expediente está sucediendo en Milán y hay que dejar que la Justicia actúe, son unos días y seguramente habrá resolución".

El festejo de Mauro Icardi con una clásica foto y certera advertencia para Wanda Nara: "Tenemos..."

En medio del conflicto judicial con su ex Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a dejar un picante posteo en las redes sociales con una imagen del actor Johnny Depp.

El futbolista se hizo eco del caso del actor con la ex esposa Amber Heard, luego de que el actor saliera beneficiado por la Justicia en 2022 en la demanda que le inició por difamación, debiéndole pagar la actriz a él una importante suma de dinero.

En ese sentido, Mauro Icardi volvió a postear una imagen del actor de cine con su brazo y puño cerrado en señal de victoria y lanzó un picante mensaje que estaría dirigido a Wanda Nara.

“Tic, toc, tic, toc... Tenemos 3 capítulos... El primero está cerrado. Feliz, muy feliz”, disparó sin filtros el futbolista, haciendo referencia a que recibió recientes buenas noticias.

En los últimos días, Icardi viajó a Italia con su novia la China Suárez para presentarse a la audiencia por el divorcio con Wanda pero la conductora no se presentó.

Ante este panorama, el juez optó por suspender la audiencia y esto podría derivar en que se discuta la competencia entre Argentina e Italia.

"Icardi pidió que las nenas vuelvan a Italia y que en tal caso la madre vuelva a vivir a Italia para estar cerca de todos", precisó Ángel de Brito desde X, dando más detalles de la fallida reunión en sede judicial.