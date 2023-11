Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata y dio un dato clave sobre su internación

Embed

Este miércoles, la abogada Elba Marcovecchio habló en DDM sobre la salud de Lanata. “Él está bien. Tiene una pequeña neumonía muy agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito y siempre, siempre, igual que en todas las personas, todo lo que es agarrado a tiempo tiene mucha mejor evolución", indicó la pareja del conductor.

"Yo cruzo los dedos, porque siempre hay que cruzar los dedos. Y lo que notamos es que está evolucionando bien. Le están pasando antibióticos”, remarcó la panelista del ciclo de Mariana Fabbiani.

Elba mencionó que trata de tomarse el asunto con la mayor tranquilidad posible: "En su otra internación, yo no podía estar acá porque la verdad estábamos muy preocupados. Esa vez hubo solamente un respirito en el medio, cuando parecía que estaba todo bien y después no. Pero fue distinta, en la otra tuvimos miedo. En esta, cruzo los dedos”.

Por último, la abogada anticipó que el conductor quiere regresar pronto a sus tareas. "El domingo él dice que va a hacer el programa. Y te digo una cosa, si no fuera porque está allá, ya estaría en condiciones de hacerlo. De hecho mañana, Jorge quiere estar en casa porque es la transmisión de los premios Produ. Así que estamos esperando lo que diga su médico", concluyó.

La emotiva reflexión de Jorge Lanata al volver a la televisión: "Vivan todo lo que puedan"

Jorge Lanata volvió este domingo a conducir su programa, Periodismo Para Todos (El Trece), tras estar casi un mes internado por una infección urinaria bacteriana.

“Lo que les quería contar: tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, comenzó diciendo.

“Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de donde volví. Lo que tuve se llama shock septicémico, es una infección en todo el cuerpo”, expresó.

“El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad, dije: ‘gar... todo lo que puedan’, así de la nada. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan. Vivan todo lo que puedan”, dijo con la voz entrecortada.

Y reflexionó: “Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Voy a ser obvio, pero este mes que perdí me hizo pensar en la eventualidad. Cualquier cosa puede pasar. Somos una rama que se rompe”.

“Yo me di cuenta después, pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. ¿Y entonces cómo vivir? Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más”, cerró el periodista emocionado.