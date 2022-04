Elba Marcovecchio, irreconocible: posó para una revista y su cara sorprendió a todos

A pocos días del casamiento, se conoció la portada de Caras, donde hay una foto de Jorge y Elba.

"El álbum oficial de la boda de Lanata", dice el título que aparece en esa tapa.

La imagen que eligieron para ilustrar la portada llama la atención por un detalle: Elba está irreconocible.

caras-tapa.jpg

Al parecer, la foto fue retocada con Photoshop, pero se les fue la mano y el rostro de la mujer de Lanata quedó demasiado estirado.

En las redes, muchos usuarios criticaron a la revista por el exceso de retoque en la cara de la abogada.

elba202.jpg

Barby Franco redobló la puesta: defendió a Fernando Burlando y le pegó duro a Elba Marcovecchio

Hace unos días, Barby Franco fulminó a Elba Marcovecchio. La mujer de Fernando Burlando apuntó contra la abogada.

image.png

¿El Motivo? La modelo y el famoso letrado no fueron invitados al casamiento de Elba con Jorge Lanata.

"Trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie. ¿Se agrandó Chacarita?", dijo Barby en una nota con Intrusos.

La respuesta de Elba no se hizo esperar. La abogada habló con LAM y blanqueó que la relación con Burlando terminó de la peor manera.

Embed

"Cuando empecé a salir con Jorge Lanata, me dejó de pagar. Esto fue prácticamente un año así y yo le dije que me iba", dijo la mujer de Jorge Lanata.

El miércoles, Barby estuvo en el piso de LAM y le tiró nuevos misiles a Elba.

"Fernando no está enojado, pero está decepcionado por las palabras de Elba sobre él", afirmó la modelo luego de las declaraciones de la mujer de Lanata.

No conforme con eso, Barby indicó que la abogada empezó a bajar su rendimiento profesional desde que comenzó su relación con el periodista. "Elba se pone de novia con Lanata y ahí arrancó el quiebre en el estudio. Empezó a relajar a nivel laboral", señaló.

"¿A no cumplir?", le preguntó Andrea Taboada. "A estar más de novia... Ella es re laburadora, pero se pone de novia y se va tres meses a Punta del Este...", sostuvo la pareja del famosos letrado

"Elba dice que laburaba pro bono. No le pagaba", recordó Yanina. "Eso es mentira. Sos abogada. No es una pichi. Me vas a decir que, siendo abogada, ¿no vas a reclamar lo que te corresponde? Ella no se come una", retrucó Barby.

Por último, la modelo se refirió a los dichos de Jorge Lanata, que defendió a su mujer y cuestionó a Burlando. "Lo de Lanata me llamó la atención. Dijo que a Fernando perdió prestigio por haber ido al Bailando. Me acompañó a mí al Bailando y lo hizo por amor. ¿Eso le saca prestigio?", sentenció.