Elba Marcovecchio reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata: "Se metía en mi matrimonio"

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le comentó De Brito. "Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", le respondió.

"Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía", siguió.

"Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. "Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos", resaltó.

Acto seguido, De Brito le consultó: "O sea, ¿Manguel quería tener una relación con él? ¿O la habían tenido y la quería retomar? ¿Cómo es? ¿Fueron amantes?".

"Jorge me había contado que sí él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", afirmó.

"¿Por ejemplo?", quiso saber el comunicador. "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados", reveló. "Y así... cuarenta mensajes más", agregó.

Embed

Guerra feroz por los bienes de Jorge Lanata que se disputan Elba Marcovecchio y sus hijas

A días de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio y las hijas del periodista, Lola y Bárbara, están en guerra por la división de bienes. Se avecina una batalla con cifras millonarias.

Este martes, en Puro Show (El Trece) dieron a conocer la lista de propiedades y bienes que están en juego. Además, se habla de una deuda que habría asumido el conductor para ayudar a la abogada con la compra de una propiedad.

En esa lista figuran la casa de Punta del Este y el departamento en el cual vivía Lanata, en el barrio porteño de Retiro.

Por otro lado, figura los derechos sobre sus programas de televisión, sus columnas periodísticas y sus libros.

También están las obras de arte. Según una parte de su familia, la intención es donar algunas de esas piezas, que están valuadas en millones.

Por último, en la lista se advierte una deuda que el periodista contrajo para colaborar con parte de la adquisición de un departamento que está a nombre de Elba.