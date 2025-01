Elba Marcovecchio rompió el silencio y habló de su relación con las hijas de Jorge Lanata: "Me dolió..."

Y agregó: "Ahí Jorge me muestra un mail en donde este mismo problema pasaba en su relación anterior, entre Kiwita (madre de Lola) y Bárbara (hija mayor). Lo que él me quería decir era que no era conmigo".

"Me acostumbré a la situación. Los desprecios eran muy marcados....", aseguró y después remarcó: "A mí me dolió mucho, también lo respeté, que Bárbara ni quisiera conociera a mis hijos. Los cruzó una o dos veces para una comida el Día del Padre que Jorge se impuso. Jorge quería que comieran los cuatro".

Luego, Elba recordó el buen vínculo que tenían sus hijos con Lanata. Ahí, Ángel quiso saber: "¿Y vos por qué no te pudiste ganar a ellas (las hijas)? ¿Por qué te odian?".

“En el caso de Bárbara, es una mujer, tiene 35 años…y con Lola, a Lola la amaba. Para mí fue una gran decepción que la subieran a esta cuestión. De hecho, no creo que en su corazón esté lo que hizo. Me resisto", le contestó.

"Lo que pasó fue atroz", siguió. "¿Qué fue lo que más te dolió?", le preguntó Ángel. "Sacar de contexto los videos para dañar, nada más que para dañar, porque no tiene ningún signficado en la Justicia”, expresó.

Embed

Guerra feroz por los bienes de Jorge Lanata que se disputan Elba Marcovecchio y sus hijas

A días de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio y las hijas del periodista, Lola y Bárbara, están en guerra por la división de bienes. Se avecina una batalla con cifras millonarias.

Este martes, en Puro Show (El Trece) dieron a conocer la lista de propiedades y bienes que están en juego. Además, se habla de una deuda que habría asumido el conductor para ayudar a la abogada con la compra de una propiedad.

En esa lista figuran la casa de Punta del Este y el departamento en el cual vivía Lanata, en el barrio porteño de Retiro.

Por otro lado, figura los derechos sobre sus programas de televisión, sus columnas periodísticas y sus libros.

También están las obras de arte. Según una parte de su familia, la intención es donar algunas de esas piezas, que están valuadas en millones.

Por último, en la lista se advierte una deuda que el periodista contrajo para colaborar con parte de la adquisición de un departamento que está a nombre de Elba.