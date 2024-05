Eliana Guercio contó los impactantes detalles de la reconstrucción de su tobillo

Luego profundizó en los detalles de la cirugía y explicó: “Los médicos me dijeron que iba a quedar igual a como estaba, pero me pusieron 14 tornillos. Tengo que estar 2 o 3 meses sin pisar. Me dieron un monopatín”.

A su vez, en su cuenta de Instagram creo una sección de historias destacadas donde agradeció incasablemente al equipo medico la trató para ayudarla en este complejo momento.

La palabra de Eliana Guercio tras sufrir un fuerte accidente: "Solo procuré cuidar a Luqui"

Este martes Eliana Guercio acompañó a su esposo Serio Romero al partido de Boca Juniors contra Estudiantes de L Plata por las semifinales de la Copa de la Liga y en la previa del encuentro sufrió un fuerte accidente en la entrada al estadio.

En medio de la preocupación por su salud, Eliana se comunicó con Ángel de Brito y el periodista contó en LAM (América) todos los detalles acerca de la triple fractura que sufrió la panelista.

"Iba con el bebé en brazos, no vi que se terminaba la vereda, obvio estaba bastante alto antes de llegar a la calle, me confundí con las vallas y mientras iba cayendo solo procuré cuidar a Luqui que estaba dormido", relató la mujer de Chiquito Romero.

Y continuó: "Sabía que al no poner las manos me iba a lastimar pero las estaba usando para levantarlo y gracias a Dios me salió perfecto. Luqui está intacto y yo me hice mierd...”.

Por último profundizó en su lesión y explicó: “Me quebré todos los huesos que había para quebrar, serían tres hasta ahora. Me atendieron excelentemente en el sanatorio y el doctor de Boca me acomodó el pie de una manera que me sacó gran parte del dolor que tenía en el momento”.