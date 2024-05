Eliana Guercio apuntó contra Cefernio Reato tras el duro cruce en Gran Hermano: "Repudiable total"

En cuanto al debate del exitoso reality, Eliana Guercio señaló sobre su compañera Sol Pérez: "No entiendo la gente que opina de otra gente y ni te conoce. Nunca daría una opinión de si alguien es o no tal cosa porque no me conoce. Me parece ridículo".

"Yo nunca ataqué a Coti (Romero). Sol interrumpe y no escucha, y se queda con la idea que ella entendió sin escuchar el remate, y te planta una imagen que nada que ver", continuó la esposa del futbolista Chiquito Romero.

Consultada por su tenso ida y vuelta con Reato, la actriz sentenció: "Ceferino dice que le he dicho barbaridades. Está todo ahí. ¿Decime qué barbaridad le dije a Ceferino?", cuestionó.

"Está mal. Él no me puede decir misógina, con Flor (de la V) trabajé diez años y sabe. Es horrible que te digan misógina, repudiable total. Le dije que no se lo iba a permitir y me lo seguía diciendo", siguió picante.

Y cerró: "No permití que me falten el respeto con 20 años, no voy a permitir a nadie que me falte el respeto hoy con 47 y cuatro hijos. Las personas que me conocen a mí saben que lo último que pueden decirme a mi es misógina. Él te lo dice como que está todo bien y no está todo bien".

Escandaloso cruce entre Eliana Guercio y Ceferino Reato en Gran Hermano: "No sos un monjita"

Este lunes por la noche se produjo uno de los más ásperos cruces en el debate de Gran Hermano, Telefe, entre dos de sus analistas: Eliana Guercio y Ceferino Reato.

Lo cierto es que mientras debatían sobre el juego de Coti Romero dentro del reality, donde Guercio y Laura Ubfal cuestionaban el juego de la correntina acercándose a los hombres de la casa para romper los grupos, Reato las llamó "misóginas" lo que desató la ira de la mujer de Chiquito Romero.

“No te te voy a permitir que me vuelvas a faltar el respeto nunca más tratándome de misógina”, disparó furiosa. “Pero sos misógina, ese es el problema; no es falta de respeto, es una descripción”, respondió calmo el analista.

“No, no lo soy. No te lo voy a permitir. No te conozco para nada. Es la primera vez que te veo en mi vida acá, y no te voy a permitir que te pongas en la atribución de faltarme el respeto”, insistió Eliana Guercio desencajada.

Pero Reato reaccionó picante: “Sos misógina. Odiás a las mujeres, Nada más. Y no te pongas como monjita que vos decís cosas terribles de mí y yo lo tomo como es”.

Así, ante la sorpresa de la Eliana Guercio, Ceferino Reato le recordó: “La semana pasada estuviste muy agresiva con Sol (Pérez) y conmigo. A mí no me gustan las monjitas". Al tiempo que argumentó sin filtro: "Si vos querés ser agresiva conmigo, bancate también mi respuesta".

Insólitamente la escalada del cruce verbal continuó con la réplica de Guercio quien aseguró no ser ninguna monjita. “Las cosas que tengo que decir las digo con respeto”, expuso la ex modelo. Y agregó: “Con la señora Ubfal que está acá sentada, yo tuve un inconveniente y lo resolví siempre desde el respeto”.

Ante ese irónico comentario, Reato disparó ya cansado del cruce: “Arréglenlo entre ustedes. A mí no me metan”. “Si sos un caballero, te pido, por favor, que te des cuenta de que somos dos personas, señoritas, mujeres, o como nos quieran ver”, disparó Guercio.

“No se bancan una respuesta”, atinó a defenderse entonces el periodista frente al asombro de todos. Fue allí cuando intervino Santiago del Moro poniendo orden en el estudio y dándole un corte a la pelea, al pedir conciso: “Dejemos lo personal de lado y pasemos al juego, por favor”.

¡Qué momento!