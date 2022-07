Emanuel Ortega reflexionó sobre su noviazgo con Julieta Prandi y se refirió a su relación con Ana Paula Dutil

"Se me cruzó en el camino una persona hermosa en todo sentido", señaló el músico en diálogo con La Divina Noche.

Luego, también elogió a su expareja, madre de sus hijos, y dejó en evidencia que tendrían una buena relación.

"Tengo dos hijos maravillosos con una mujer extraordinaria a la que quiero y voy a querer siempre", indicó sobre Ana Paula.

"Soy afortunado, soy muy dichoso porque eso a veces te toca una vez y hay gente que no le ha tocado nunca", cerró Emanuel Ortega.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, contó cómo es su relación con Julieta Prandi

Bautista Ortega, hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, habló por primera vez sobre el noviazgo de su papá con Julieta Prandi.

El joven, que es modelo y está instalado en Buenos Aires, tras haber vivido más de una década en Miami, indicó que su vuelta a Argentina no tuvo que ver con la separación de sus padres.

"Era algo que ya tenían planeado desde hace años. Extrañábamos a la familia y a los amigos. Cuando volvimos al país mis padres ya estaban separados. Tomaron la decisión cuando nos mudábamos. Mientras estén felices... Eso es lo que importa", señaló en una nota con la revista ¡Hola Argentina!

En este contexto, reveló qué heredó de Emanuel y Ana Paula, en referencia a sus maneras de ser.

"Mamá es muy amable y piensa siempre en los demás, incluso antes que en ella. No siempre estoy de acuerdo con que haga eso, pero también soy un poco así. Es a la que más me parezco. Papá está muy dedicado en su trabajo y yo también siempre lo fui en el estudio. Nunca me llevé una materia", destacó.

Por último, Bautista reveló cómo es su vínculo con Prandi. "(Nos llevamos) bien. Tenemos una buena relación", manifestó.