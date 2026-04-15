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¿HAY AMOR?

Emanuel y Daniela tuvieron un momento íntimo en la casa de Gran Hermano y crece la tensión sexual entre ellos

Emanuel Di Gioia y Daniela De Lucía quedaron a solas en la casa de Gran Hermano, protagonizaron un momento íntimo cargado de tensión y dejaron frases que dispararon rumores de romance.

15 abr 2026, 23:55
Emanuel y Daniela tuvieron un momento íntimo en la casa de Gran Hermano y crece la tensión sexual entre ellos
Emanuel y Daniela tuvieron un momento íntimo en la casa de Gran Hermano y crece la tensión sexual entre ellos

Emanuel y Daniela tuvieron un momento íntimo en la casa de Gran Hermano y crece la tensión sexual entre ellos

En medio de las dinámicas sociales que se reconfiguran día a día en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), comenzó a tomar fuerza un vínculo inesperado entre Emanuel Di Gioia y Daniela De Lucía. Lo que arrancó con buena onda en las fiestas de la casa ahora sumó un capítulo más íntimo, lejos del ruido del grupo.

Todo ocurrió en la cocina, cuando ambos coincidieron a solas. En ese contexto, Emanuel aprovechó el momento para marcar una diferencia y destacó la conexión que siente con ella, resaltando la profundidad de sus charlas.

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Sin embargo, Daniela no dejó pasar el comentario y lo enfrentó con picardía, deslizando que ese tipo de frases podrían no ser exclusivas: “a varias les debe decir lo mismo”.

Lejos de retroceder, el ex participante redobló la apuesta y fue directo: “No, vos tenés algo especial”. La respuesta generó una reacción inmediata en Daniela, que no pudo contener la risa y terminó escupiendo el mate. Aun así, mantuvo su postura ambigua y más tarde admitió que “no saber” si le daría bola en un bar o boliche.

Con el correr de la charla, la coach reflexionó sobre la conexión entre ambos y dejó una frase que alimenta las especulaciones: “Me quedo pensando en que con una persona muy diferente hay un buen nivel de conexión”. Incluso, en medio del ida y vuelta, también elogió los mates que preparó Emanuel.

Más tarde, ya en el confesionario, Daniela volvió a referirse al vínculo y analizó el juego de seducción del mecánico: “Con Emanuel las charlas son geniales. Es de las pocas personas en esta cosa que saben escuchar. Es un vivaracho de manual, tiró frases de manual", lanzó, dejando en claro que, aunque hay química, también mantiene cierta cautela frente a sus intenciones.

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Cómo fue el ingreso de Fabio Agostini a la casa de Gran Hermano

La incorporación de Fabio Agostini a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida y rápidamente alteró la dinámica del juego. Con un perfil fuerte y seguro, el español irrumpió en escena y captó la atención de todos desde el primer segundo.

Su llegada se dio en el contexto del intercambio internacional entre realities, tras la partida de Solange Abraham hacia La Casa de los Famosos. Como parte del ritual habitual del programa, Santiago del Moro reunió previamente a los participantes en el jardín, manteniendo la expectativa y repitiendo una mecánica ya vista en ingresos anteriores.

Así las cosas, tras su presentación, Agostini cruzó la puerta y se mostró efusivo desde el primer momento: "Hola Argentina. ¡Qué linda casa!". Con esa energía, marcó su desembarco oficial y dejó entrever cómo piensa encarar esta experiencia.

"Vengo en son de paz, no quiero pelear y quiero pasarla bien", aseguró, instalando desde el inicio una postura que, con el correr de los días, pondrá a prueba en una convivencia siempre cambiante.

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