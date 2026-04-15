El importante dato que aclaró Marcelo Tinelli de su separación de Milett Figueroa: "De mi parte..."

Lejos de la polémica, Tinelli buscó bajarle el tono al conflicto y aseguró que la ruptura se dio sin escándalos: “De mi parte quedó en los mejores términos”, remató.

Así, mientras las versiones cruzadas alimentan el escándalo mediático, lo cierto es que la historia entre ambos llegó a su final… aunque no sin una interna sobre cómo se dio la separación.