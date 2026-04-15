El importante dato que aclaró Marcelo Tinelli de su separación de Milett Figueroa: "De mi parte..."

La confirmación de Milett Figueroa de que fue ella quien decidió terminar su relación con Marcelo Tinelli generó un fuerte impacto en Perú… y rápidamente tuvo repercusiones en la Argentina.
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En diálogo con PrimiciasYa, Marcelo Tinelli habló de su separación de Milett Figueroa e hizo una importante aclaración. Enterate.
La confirmación de Milett Figueroa de que fue ella quien decidió terminar su relación con Marcelo Tinelli generó un fuerte impacto en Perú… y rápidamente tuvo repercusiones en la Argentina.
En ese contexto, el propio Tinelli rompió el silencio y salió a aclarar la situación, marcando una clara diferencia con lo que había contado la modelo.
“Estamos separados, estoy bien”, admitió el empresario ante la consulta de PrimiciasYa, confirmando así el final del vínculo con Milett.
Pero lo más contundente llegó después, cuando desmintió la versión de Milett sobre quién tomó la decisión: “Desde el mes de marzo decidimos terminar la relación”, afirmó, dejando en claro que no se trató de una determinación unilateral.
Lejos de la polémica, Tinelli buscó bajarle el tono al conflicto y aseguró que la ruptura se dio sin escándalos: “De mi parte quedó en los mejores términos”, remató.
Así, mientras las versiones cruzadas alimentan el escándalo mediático, lo cierto es que la historia entre ambos llegó a su final… aunque no sin una interna sobre cómo se dio la separación.