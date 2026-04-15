Juli Argenta, panelista de LAM, reveló el nombre de su bebé y la emotiva razón detrás

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Cómo anunció Ángel de Brito el embarazo de Juli Argenta en LAM

La emisión de este lunes de LAM (América TV) tuvo un giro inesperado cuando Ángel de Brito mantuvo durante gran parte del programa un enigmático que captó la atención de todos. Con pistas sueltas y comentarios ambiguos, fue construyendo un clima de expectativa que derivó en múltiples conjeturas dentro y fuera del estudio.

El misterio finalmente se resolvió en vivo con la aparición de Juli Argenta, quien confirmó que está esperando su primer hijo. La noticia generó una reacción inmediata de alegría entre sus compañeros, que celebraron el anuncio con aplausos y muestras de cariño.

En ese contexto, la panelista abrió su intimidad y compartió detalles de este momento tan especial. “Es mucha emoción, además porque venimos de un año difícil en lo personal. Es pura alegría, renovó todas las energías familiares ”, expresó, visiblemente movilizada.

También recordó cómo fue el instante en el que descubrió el embarazo junto a su pareja, periodista deportivo, con quien mantiene una relación desde hace seis años: “Recién estábamos empezando a buscar. Nos íbamos de viaje incluso. No me venía, tenía días de atraso… y me acordé lo que me dijo Ángel. A la una de la mañana pedimos un test y se dio ”.

Con el correr de la charla, sumó una anécdota que generó risas en el estudio: “En una cena yo estaba tomando vino, comiendo sushi… y Ángel me dice ‘Te iba a preguntar algo pero ya veo que no…’. ¡Y yo ya estaba embarazada! Así que él lo supo antes que mis papás ”.

“Te cambia la cabeza de un día para el otro. Ahora toca disfrutar. Trato de dejar fluir y estar relajada”, Mientras transita las primeras semanas con fecha estimada para el 10 de octubre, Juli se mostró enfocada en disfrutar el presente,

Como toque final, también dejó abierta una divertida interna familiar vinculada al fútbol: fanática de Club Atlético River Plate, adelantó que ya hay debate en casa porque su pareja es hincha de Club Atlético Boca Juniors, por lo que el futuro bebé crecerá entre dos pasiones bien marcadas.