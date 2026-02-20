"Aguarle la fiesta": el exchofer de Mirtha Legrand convoca a una marcha en su cumpleaños 99

El conductor continuó con tono humorístico: "Una marcha contra Mirtha, chicos. Nunca hubo, ni la CGT se atrevió a tanto".

Pero la polémica no terminó ahí. Lussich mencionó lo que llamó “la maldición de los 99 años”, recordando que varias figuras emblemáticas fallecieron justo antes de llegar al centenario. "Pensemos. Buscá Betty White, una querida actriz americana, de los años dorados. Llegó a los 99. No queremos que sea el caso de Mirta porque queremos festejar los 100 en Plaza de Mayo", expresó.

Embed

Más adelante, en el ciclo de espectáculos se conocieron nuevos detalles sobre la salida de Campos. Allí revelaron que fue despedido el 24 de febrero, apenas un día después del cumpleaños de la diva, y difundieron un audio del propio exchofer.

"A mí al otro día es cuando me echan, viste. Esperaron que yo la lleve al cumpleaños, todo, y después me echaron. Lo podían haber hecho mucho antes, pero bueno, como son berretas... ¿Y Mirtha que iba a llegar en colectivo al cumpleaños del año pasado? Entonces fue con su auto y al otro día a mí me echaron", relató.

Campos también cuestionó la falta de explicaciones claras: "No sé por qué ellos no salen a decir nada. Hablo de ellos porque yo ya dije que a mí el abogado, con el cual yo hablaba de parte de ellos, me dijo que me echa la familia y yo le pregunté cuál era la causa, me dijo que por algo genérico. Punto. No hay otra cosa".

El exchofer fue más allá y apuntó contra la actitud de la familia Legrand: "Hablan de todo el mundo, pero de ellos no hablan, eso está claro. Igual la cara de Mirtha, el día del Colón, el año pasado, cuando estaba con la hija y creo que estaba alguien más, dice toda la situación. Con la cara que pone cuando le preguntan adentro del Colón, dice todo de quién es el error. Con ver eso es suficiente".

Por úlltimo, adelantó que la disputa seguirá en la Justicia: "Y ahora viene la apertura de testigos, que es el próximo paso, y después se evaluará la jueza. Espero que sea imparcial la jueza".

Embed

Cómo será el festejo por los 99 años de Mirtha Legrand

A pocos días de cumplir 99 años, Mirtha Legrand ya tiene todo organizado para una celebración que promete reunir glamour, afectos y detalles pensados al milímetro.

La histórica conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) comenzará a festejar el próximo 23 de febrero con un encuentro especial en el que estarán presentes familiares y amigos muy cercanos. Aunque se trata de una reunión privada, se espera que la convocatoria sea numerosa.

Los detalles del evento se conocieron en Intrusos (América TV), donde se reveló que la propia diva se encargó de enviar las invitaciones personalmente. El periodista Daniel Ambrosino contó: “La propia Mirtha está mandando mensajes desde su teléfono, uno por uno, a los que considera sus afectos más cercanos”.

La fiesta se realizará en la casa de su hija, Marcela Tinayre, y comenzará con una recepción en el living. Allí los invitados podrán disfrutar de un tapeo variado antes de pasar a la cena principal.

Según lo informado, la lista de asistentes oscila entre 60 y 90 personas, todas seleccionadas por Mirtha. “A los más íntimos se los está mandando Mirtha directamente por WhatsApp o los llama por teléfono”, agregó Ambrosino.

El menú estará a cargo de su chef de confianza, acompañado por un equipo de ambientación que cuidará cada detalle. Entre los platos elegidos figuran algunos de sus favoritos: ñoquis y risotto, que se servirán en el patio de la casa.

En la invitación virtual que Mirtha envió por WhatsApp se puede leer: “Te espero para celebrar la vida”, junto con la fecha y hora del evento: lunes 23 de febrero a las 20.30, en la vivienda de su hija. En la parte inferior, la diva incluyó un pedido muy claro: “Por favor NO traer regalos”.

La velada también contará con un show especial para homenajear a la cumpleañera, aunque todavía no se reveló quién será el artista encargado de ponerle música a una noche que promete quedar marcada en la historia de la farándula argentina.