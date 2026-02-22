La categórica sentencia de Beto Casella sobre Tamara Pettinato: "Desagradecida"

Luis Ventura entrevistó a Beto Casella en un extenso mano a mano para su programa Secretos Verdaderos (América Tv) donde hablaron de distintos temas.
El conductor de BTV, Beto Casella, habló a fondo con Luis Ventura sobre lo que fue la polémica salida de Tamara Pettinato de su anterior programa luego del video con Alberto Fernández.
En uno de los pasajes de la charla, el conductor de BTV se refirió a lo que fue la salida de Tamara Pettinato de su anterior programa Bendita tras la aparición de los videos de la panelista en el despacho presidencial de Casa Rosada junto al entonces presidente Alberto Fernández.
"Tamara Pettinato - Alberto Fernández: ¿estás enojada con ella?", le consultó directo Ventura. A lo que Beto Casella comentó: "Me parece que fue como mínimo desagradecida conmigo, no más que eso. Yo no me acuerdo un momento de más estrés, ahora lo contamos pero en el momento era tema de tapa de Clarín y yo con diez móviles esperándome a la salida de la radio y la tele tratando de hablar con todos y ni sabía lo que decirles".
"Estaba tran estresado que de verdad me dio miedo que me influya en la salud. Digo: 'esto me va a ser mal a mí '", reconoció. Y dejó en claro sobre la salida de la panelista del programa: "A mí me parece que yo actué noblemente y es más, nunca se la echó. Ella renuncia, se da por despedida y jamás se despidió. Si estoy en en lugar de ella: 'che loco, gracias porque me parece que pusiste la cara '. A ella le pareció que no".
Y continuó: "Lo más lindo es que a los tres meses la tengo en el canal con programa propio, que está bien, que se gane la vida. Pero me pareció una historieta de locos. El canal me deja solo a la hora de toma de decisiones y a los tres meses la recontrata".
El conductor de BTV Beto Casella dejó en claro que luego de la salida de Tamara Pettinato del anterior programa nunca más se volvieron a ver en persona.
"Nunca me la crucé más ni me interesa cruzarla, por ahí es una piba bárbara pero a mí Tamara Pettinato me significó uno de los peores malasangre de mi historia", aseguró.
"A mí no me hizo nada grave sí me parece que podría haber valorado que entre el grupo la bancamos y yo como conductor tomé la decisión de no despedirla, de mantenerla en el panel", comentó Beto en charla con Luis Ventura.
Y volvió a dejar en claro sobre la postura que él tomó por aquel entonces ante esa situación en lo laboral: "Si dice por ahí que la despedimos está mintiendo, te puedo mostrar los mensajes con ella, al contrario, se bancó en el peor momento", explicó.
"Por ahí se ofendió conmigo porque le pedí unos días. ¿Qué quería venir a opinar del lío de Flor de la V del día con el quilombo que tenía? Si era tapa de todos los diarios. Yo decidí manejarlo así, si había una forma mejor que alguien me lo diga, lo volvería a manejar igual, el quilombo lo trajo ella", concluyó Beto Casella.