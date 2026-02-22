La categórica sentencia de Beto Casella sobre Tamara Pettinato: "Desagradecida"

Y continuó: "Lo más lindo es que a los tres meses la tengo en el canal con programa propio, que está bien, que se gane la vida. Pero me pareció una historieta de locos. El canal me deja solo a la hora de toma de decisiones y a los tres meses la recontrata".

Beto Casella explicó qué haría si se cruza con Tamara Pettinato

El conductor de BTV Beto Casella dejó en claro que luego de la salida de Tamara Pettinato del anterior programa nunca más se volvieron a ver en persona.

"Nunca me la crucé más ni me interesa cruzarla, por ahí es una piba bárbara pero a mí Tamara Pettinato me significó uno de los peores malasangre de mi historia", aseguró.

"A mí no me hizo nada grave sí me parece que podría haber valorado que entre el grupo la bancamos y yo como conductor tomé la decisión de no despedirla, de mantenerla en el panel", comentó Beto en charla con Luis Ventura.

Y volvió a dejar en claro sobre la postura que él tomó por aquel entonces ante esa situación en lo laboral: "Si dice por ahí que la despedimos está mintiendo, te puedo mostrar los mensajes con ella, al contrario, se bancó en el peor momento", explicó.

"Por ahí se ofendió conmigo porque le pedí unos días. ¿Qué quería venir a opinar del lío de Flor de la V del día con el quilombo que tenía? Si era tapa de todos los diarios. Yo decidí manejarlo así, si había una forma mejor que alguien me lo diga, lo volvería a manejar igual, el quilombo lo trajo ella", concluyó Beto Casella.