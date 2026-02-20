Wanda Nara le arruinó el cumpleaños a Mauro Icardi: la imagen que desató su furia

La coincidencia de fechas y la presencia de figuras vinculadas tanto a Wanda como a Mauro volvieron a poner en escena la compleja dinámica familiar que los rodea. Pero lo que más ruido generó fue la sensación de que Wanda eligió ese momento para enviar un mensaje directo a su ex. Al mostrar a sus hijas en brazos de Migueles, justo en el cumpleaños de Icardi, muchos interpretaron que la conductora buscó pincharlo o incluso arruinarle la celebración.

En definitiva, lejos de pasar desapercibida, la fiesta de Benedicto terminó siendo también un escenario donde Wanda volvió a marcar territorio y dejar claro que, cuando se trata de Mauro, siempre hay un gesto que reaviva la tensión.

Cuál fue el punzante posteo de Wanda Nara con una filosa frase ¿para la China Suárez?

Tras el revuelo que provocó su encuentro con Guido Icardi, hermano de Mauro, Wanda Nara volvió a captar la atención en el mundo virtual.

En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) publicó un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como un guiño directo hacia su histórica rival, la China Suárez.

Fue mediante sus historias donde la empresaria compartió una reflexión breve pero cargada de significado, tomada de otra cuenta.

“Crea una vida que no te haga desear otra”, decía la frase que Wanda eligió difundir, acompañada por la canción Yellow de la banda británica Coldplay.

Aunque no mencionó nombres, el posteo fue eliminado poco después. Sin embargo, gran parte de sus seguidores lo leyó como una indirecta hacia la China Suárez.

En redes sociales, la interpretación fue inmediata: muchos usuarios asociaron el mensaje con la actriz, que actualmente reside en Turquía y atraviesa un gran momento junto al futbolista del Galatasaray.

La publicación coincidió además con una fecha especial: el 19 de febrero, Mauro Icardi cumplió 33 años y recibió un saludo romántico de la China, quien compartió varias fotos juntos para celebrar.