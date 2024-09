Emma Vich explicó en qué consiste el free love que mantiene con su marido desde hace 11 años

Claro que primero confió que lo que más lo sorprendió al salir del reality y tomar contacto con sus redes sociales “fue la cantidad de mensajes de los chiques y las cartas escritas”, tras lo cual Fer Dente quiso saber si es partidario de la monogamia o el poliamor junto a su pareja.

Embed

Allí, Emma fue claro al asegurar: “No, free love. Yo estoy casado con Nico, lo amo. 11 años ya cumplí. Free love es amor libre, si me amás…”, lo que motivó que el conductor le preguntase intrigado “cuál es el contrato del free love”.

“Si vos preguntás, reglas no hay, se habla y listo”, confió Vich al tiempo que explicó: “Si a él le gusta alguien y quiere estar con ese alguien, puede estar”, a lo que Dente quiso saber cuál sería el problema con esas condiciones. Fue allí que Emma aclaró: “Si se enamora de otra persona bueno, nos vemos”.

Por último, tras reconocer que se cuentan si tienen ganas de estar con otra persona, Nico -quien ingresó al estudio durante la entrevista- se contó cómo vivió los meses de encierro de Emma. “Fue re difícil. Me vine a Buenos Aires, era todos los miércoles y todos los domingos estar en las galas [...] De a ratos lo veía que sufría y de a ratos lo veía súper bien y se re divertía, pero bueno. Le tocaron cosas muy difíciles ahí adentro, así que afuera yo estuve medio mal y me peleé con todos afuera para defenderlo”, concluyó el esposo del ex GH.

Emma Vich y su marido Nico con Fer Dente - captura Noche al Dente.jpg

Se reavivó la guerra entre Emma Vich y Cata Gorostidi por un asunto pendiente de Gran Hermano

En las últimas horas, Emma Vich lanzó el videoclip de su nuevo tema, "Los 2000s". En el inicio de la canción, el ex Gran Hermano añadió parte de una pelea que tuvo con Catalina Gorostidi en la casa.

La médica nunca tuvo una buena relación con el cordobés, a quien enfrentó con uñas y dientes en más de una oportunidad en el reality de Telefe.

Emma Vich usó un fragmento de un video de una discusión entre ellos. En dicha pelea, Cata le deseaba lo peor al muchacho: "No vas a bailar ni con Tini, ni con Lali, ni vas a tener su show de una hora y media".

Emma Vich

Al parecer, el ex GH le dedicó "Los 2000s" a la médica. La letra es una respuesta a esa frase categórica que le tocó escuchar en la casa: "Ahora soy Iconic, baby, soy un pop star...".

Fede Bongiorno compartió el videoclip en su cuenta de Twitter y señaló que Emma incluyó ese fragmento de la pelea en el reality. En los comentarios, Cata no tardó en reaccionar: "Jajajajajajajaa siempre protagonista".