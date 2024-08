El letal análisis de Yuyito González tras el abandono en vivo de Emma Vich de su programa: "No resistió"

Embed

"Me sorprendió porque ni siquiera yo había entendido cuál podía haber sido la pregunta que le había molestado. No sabía si era porque Nai Awada le mencionó a Tomasito Süller, como que habría estado con su novo Nico, o porque Facundo Ventura le preguntó si estaban casados o no", confió Yuyito con tono sereno.

Al tiempo que señaló que resultó una cosa rarísima, "porque de repente se levantó de un salto y se fue". "Como Emma nos contó que con su pareja tienen una relación abierta, se metió ahí el tema de Tomasito y si estaban casados o no", remarcó y señaló todavía sin comprender del todo lo ocurrido: "A mí da la sensación que algo de todas esas preguntas le movió algo que debe de haber sucedido en su relación y lo movió a ese lugar, las preguntas lo llevaron a ese lugar y no lo resistió y se fue. No resistió meterse en esos temas", concluyó todavía atónita.

Emma Vich abandonó en vivo el programa de Yuyito González - captura Empezar el día.jpg

Emma Vich tras su enojo en vivo en el programa de Yuyito González: "Me fui de un lugar incómodo"

Este viernes, Emma Vich estuvo en Empezar el Día (Ciudad Magazine) pero sorprendió a todos al levantarse y abandonar la entrevista en pleno aire.

“Se enojó porque Facu Ventura le preguntó si está casado o no con Nico, su pareja”, aclaró Riva Roy a este medio luego del polémico momento que vivieron en el estudio de grabación.

Emmanuel Vich - pareja abierta - captura Empezar el día.jpg

“Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que no estaban casados”, le explicó el hijo de Luis Ventura y él dijo indignado: “¿Cómo te dijo que no estamos casados?”.

“Pude haber entendido mal”, aclaró el panelista y Nico le respondió: “No me preguntaste eso”. Tras este tenso momento, Emma dijo "bueno, vamos", y se fue en vivo.

Tras este tenso momento, Emma Vich habló con PrimiciasYa y aclaró el motivo por el cual se fue del programa de Yuyito: "No me molesté, me fui de un lugar incómodo. Me invitaron para hablar de La Casita Trans y como no se habló nunca de eso, me fui. No fui para hablar de mi vida privada".