Emmanuel Vich destrozó a un periodista por su actitud con Furia en una nota: "Desubicado"

Por eso, en el streaming Se Picó, Emma criticó duramente al periodista y lo tildó de "desubicado" entre otras palabras soeces. "No entiendo por qué tanto revuelo. Furia te estaba tratando bien, y vos actuaste como un verdadero desubicado", opinó el cordobés, como si le estuviera hablado al comunicador.

"No sé ni cómo se llama el periodista, ni quiero saberlo. Lo desagradable que fue su actitud es innegable. Furia te estaba hablando con la mejor intención, y hacés semejante bolu... Ubicate en la palmera", disparó el peluquero en defensa de Furia.

"Encima salió a hablar y dijo que lo había tratado para el or... Nada que ver, chicos. Miren, le está dando un beso", agregó Emma. Walter 'Alfa' Santiago, quien también estaba en el streaming, acotó: "Ahí te das cuenta quién sigue vendiendo fuera de la casa... Juli".

Emmanuel Vich habló de más y dio detalles de su próximo proyecto: "No podía contarlo"

Emmanuel Vich, uno de los finalistas de Gran Hermano (Telefe), estuvo este martes en Patria y familia, el programa de streaming de Luzu TV, y reveló, sin querer, cuál será su próximo proyecto.

En medio de una distendida charla, uno de los conductores le consultó por su futuro laboral y el cordobés contó: "Estoy a full grabando música, creo que la semana que viene ya lanzo cositas".

Cabe recordar que el canto es una de las pasiones del peluquero. Él, antes de ingresar al reality, ya practicaba este hobbie.

Sin embargo, el cordobés sorprendió a todos cuando se le escapó un segundo proyecto. “Voy a hacer teatro, pero tampoco puedo contarlo. Ay, ya lo dije encima. Ponganme un bozal legal”, expresó entre risas.

“Estoy haciendo la música que es algo más personal y tengo dos propuestas para teatro. Hay una que me re gusta y hay una que no me gusta tanto pero está buena, así que hay que ver. Está bueno porque yo soy un escándalo: te canto, te bailo, me tiro al piso, todo", cerró.