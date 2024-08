La inesperada confesión de Guido Süller sobre el video del marido de Emma Vich y Tomasito en un boliche

emma vich marido tomasito suller.jfif

Lo cierto es que si bien ya no mantienen un vínculo amoroso, Guido y Tomasito continúan unidos en términos legales ya que se casaron en el año 2018 y a pesar de separarse, nunca realizaron el divorcio.

"Yo sé que él es casado y yo soy casado, y nuestros maridos se acostaron entre sí. Somos los cornudos. Ayer Emma y Nico me dijeron que era él", aseguró Guido y reveló que Nicolás le confirmó que hubo un encuentro sexual.

"A Emma no le molestó tanto", agregó y luego explicó: "Yo estoy casado legalmente con Tomasito. Se acostaron y nosotros somos las víctimas. Me dio un poco de celos. Yo estoy con otras personas pero no hago públicas las cosas. Me molestó".

Emmanuel Vich se refirió al video de su marido a los besos con Tomasito Süller: "Estaban..."

El exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Emmanuel Vich -quien obtuvo el segundo puesto dentro del reality- habló de la polémica entre su marido, Nicolás Suar, y Tomasito Süller. "Es vintage tener que dar explicaciones de una infidelidad", sostuvo el exparticipante del programa.

Semanas atrás, PrimiciasYa había sacado a la luz un video de Nicolás a los besos con Tomasito en un boliche de la noche porteña.

Ahora, en diálogo con este portal, Emma se refirió a las imágenes de su pareja con el mediático. "Fue nada que ver. Fue lo que vieron. Estaban sacándose una selfie", aseguró el peluquero.

"Lo que pasa, pasa. No siento que tenga que ser prioridad hablar de mi relación con mi marido o de la relación que tenga con otras personas. Creo que es muy íntimo tener que hablar con eso", agregó.

Y remarcó: "Me parece muy del pasado tener que decir 'tenemos una relación abierta' o 'tenemos una relación cerrada'. Creo que ni siquiera debería hablar ni yo ni nadie de eso. Es vintage tener que dar explicaciones de una infidelidad. Creo que todos somos libres de hacer lo que queremos".

Además, el cordobés contó que evitó ver videos del afuera mientras él estaba en la casa más famosa del país. "Traté de no ver muchas de las cosas. No vi cuando hablaban de mí o cuando hacían clips feos, las obvié, ya está, ya terminó el programa, salí segundo, no da estar revolviendo ahí, ya está, cumplió su función".