Emotiva despedida de Ricardo Montaner a su amigo Gerardo Rozín

Y siguió: "El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo".

"Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedico y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar", recordó el artista.

ricardo montaner.jpg

"También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos ,su familia,el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza", profundizó el cantante.

"El Tío Rozín, el de La Peña se fue y nos dejó solos. Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo… Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe,a la fe que el decía no tener", expresó conmovido.

Y cerró: "De todos modos estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como “el tío ROZIN”…".

image.png

La confirmación de la triste noticia

"Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia. Gracias", fue el comunicado que emitió el viernes por la noche la jefa de prensa de Telefe, Sol Tomaselli, anunciando la triste noticia. El periodista, productor y conductor luchó mucho tiempo contra una dura enfermedad.