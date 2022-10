Emotiva propuesta de Lizy Tagliani a Mirtha Legrand: "No te quiero poner en un compromiso"

“Como yo era la peluquera de Jorge (Ibáñez) después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades”, recordó la humorista.

Y remarcó los buenos gestos que le regalaba la diva en esa época: “Siempre estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés, yo no sé si te divertía o algo”.

"Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo que fue Jorge, ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”, dijo Lizy Tagliani.

“¿Vos me lo estás ofreciendo?”, le preguntó la conductora sorprendida. “Sí, pero es para que lo pienses”, respondió Lizy. Y Mirtha reconoció: "Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada”.

El mensaje de Mirtha Legrand en las redes tras la sorprendente propuesta de Lizy Tagliani

Desde su cuenta en Twitter, Mirtha Legrand se refirió la sorprendente propuesta de Lizy Tagliani para que sea la madrina de su boda con Sebastián Nabot, que será en marzo de 2023.

"#LizyTagliani me emocionó al pedirme en la #Mesaza que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor!", expresó la conductora.