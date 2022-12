En Navidad, Benjamín Vicuña le escribió una carta a su padre y conmovió a Pampita

"Las manos cuentan, las manos hablan, se leen. Pueden tocar.

Tres meses y aún puedo sentir tus manos, siempre impecables, perfumadas (no sé por qué), prolijas. Esas manos fuertes que conocí del padre que me defendió y también del que me dijo: ‘No estudies teatro’, razón suficiente para que ese pequeño Benjamín rebelde pusiera todas sus apuestas ahí, entre otras cosas, para llevarte la contra y cumplir mi sueño.

Hoy seguramente, así como el pasado 29 de noviembre, extrañaré tu llamado siempre puntual, siendo el primero deseando amor y compartiendo cariño.

Hoy se brinda especialmente por el nacimiento de Jesús, pero también por los deseos y por la familia, el origen de todos los afectos.

Hoy se brinda y se abraza a los que están acá, se divierte y se ilusiona a los niños y se comparten regalos.

Hoy también es inevitable no mirar el cielo y pensar en los que ya no están en la mesa.

Hoy brindo por ti, viejito, y aunque no nos crean, mis manos tocan tus manos y mi alma está en paz".

Benjamín Vicuña

La profunda reflexión de Benjamín Vicuña por su cumpleaños: "Un nombre y una historia"

Después de una contundente definición sobre su mal momento amoroso tras separarse de Eli Sulichin, Benjamín Vicuña cumplió 44 años este 29 de noviembre y desde Instagram compartió una profunda reflexión con una foto de su infancia.

"Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo", indicó el actor chileno.

"Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar", siguió Benjamín Vicuña.

Y remarcó: "Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: "tranquilo, todo va a estar bien"".

"Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín", cerró muy emotivo.