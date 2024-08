¡Enamoradísima! Romina Uhrig compartió su primera foto con Damián Avila

Además, el video, que publicó Peralta, cerró con la dulce imagen de la parejita dándose un pico.

El modelo Damián Avila se hizo conocido por su participación en el ciclo Combate. Actualmente, el influencer trabaja en el programa que conduce Laurita Fernández en El Nueve.

Ahora, en sus historias de Instagram, la exdiputada subió una tierna foto con su chico al aire libre. En la imagen, Damián le está dando un beso en la mejilla a Romina. ¡Enamoradísimos!

Romina Uhrig y Damián Avila.jpg

Romina Uhrig confirmó su romance con un modelo e influencer: "Muy enamorada"

La ex Gran Hermano, Romina Uhrig,confirmó su romance con el influencer y modelo Damián Avila el último sábado en la fiesta de cumpleaños de Sabrina Cortez.

"La noticia de la noche: Romina Uhrig oficializa su romance con Damián Avila. 'Estoy muy enamorada' y da su primer beso público", publicó en su cuenta de X el periodista Nicolás Peralta junto a un video.

"Esta noche hay mucho amor y ella ya lo contó. ¿Cómo estás, Romina Uhrig?", le preguntó el comunicador a la exdiputada. "Muy bien, muy enamorada", le respondió Uhrig.

Acto seguido, su novio afirmó: "Yo también estoy muy enamorado". "Chicos, es el título de la noche", aseguró Peralta, a lo que Romina le comentó: "Fuiste el primero en saberlo".

"Me encanta verlos así. Cerremos esta historia con un beso", le pidió el periodista y la ex Gran Hermano y el modelo se besaron. "Me encanta, que viva el amor", concluyó Peralta.