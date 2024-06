¡Enojada! Lali Espósito se cruzó picante con la participante paraguaya en Factor X

Al finalizar su performance, comenzaron las devoluciones. El primero en hacerlo fue Willy Bárcenas, quien manifestó que no interpretó mal la canción pero no le transmitió lo que ella buscaba transmitir, incluso sostuvo que a lo largo del programa fue de más a menos. Abraham Mateo la defendió diciendo que ella fue cumpliendo misiones en el programa, por lo que se sentía muy orgulloso.

Luego, llegó el turno de Vanesa Martín, momento en el que se desata el problema. La reconocida cantante hizo una pequeña reflexión sobre la humildad, explicando brevemente sobre la actuación de Ayelén en la gala pasada, cuando interpretó una canción de Karol G.

En cuanto a la presentación de este lunes dijo que seguía viendo a “una Aye al margen de su identidad”, a lo que la participante paraguaya respondió agradeciendo las críticas constructivas, pero que a las vez eran “destructivas”, explicando que ella es una artista que está empezando a crecer, a conocerse y a descubrir cuál es su estilo.

Después de esto, fue el momento de Lali Espósito, que no dejó pasar estas palabras e hizo una contundente devolución. "Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada", comenzó la argentina.

"Todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone... y estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos", siguió Lali, haciendo referencia a sus compañeros en el jurado, Vanesa Martín, Abraham Mateo y Willy Bárcenas.

Y agregó: "Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece que es una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás".

"Somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si no te gusta lo que opinamos... yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros. Quiero que sepas que viniste a un programa que es un Talent show que se trata de una persona que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión", señaló.

"Si tanto te molesta quizás no era el lugar para que te presentes. Podes cantar y hacer una súper carera igual. Eso es todo...", cerró Lali, dejando en claro su postura.

Luego, tomó la palabra la participante: "No sé por qué te das por aludida". "Bueno, no te hagas la boluda tampoco Aye", devolvió Lali.

La discusión luego siguió entre la participante y Vanesa Martin, que la trató de "soberbia" y estar "fuera de onda". La tensión en el estudio creció y causó incomodidad en el público.

Embed

El fuerte descargo de Lali Espósito tras recibir críticas por una devolución que hizo en Factor X

Luego de que Lali Espósito recibiera duras críticas por una devolución como jurada en el reality Factor X en España, la cantante se defendió a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la estrella pop le dio su opinión a la concursante paraguaya Ayelen Alfonso y se diferenció del resto del jurado: "No sé si tenemos el tiempo en lo que dura el programa de terminar de encontrar si Aye tiene o no el Factor X para esto que se está buscando. Ella es una gran artista, lo tiene en la sangre, pero para mí es un no, con muchísimo respeto".

Sus palabras desataron una revolución en las redes y Lali tuvo que salir a explicar por qué dio tal devolución: "Che, hay gente flasheando mala onda en mis palabras hacia una hermosa cantante, Aye, que se presentó en Factor X".

"Es parte del programa que, a veces, les pidamos cantar otra cosa, otro estilo o demos devoluciones donde busquemos 'algo más' para conocer al artista. Cada uno de nosotros tiene que armar equipos y piensa en lo que desea tener. Se dice que no a veces y nada determina el talento ni la capacidad de nadie. Jamás se es irrespetuoso o mala leche. Es un show y tanto mis compañeros como yo somos respetuosos de los artistas que se paran ahí. Un beso a todxs", cerró la artista.