El durísimo descargo de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola y Wanda Nara: "Caíste..."
A través de sus redes sociales, Mauro Icardi arremetió con todo contra el ex abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, actualmente detenido, a quien acusó y responsabilizó del tiempo perdido con sus hijas a lo largo de este año. Mirá.
23 dic 2025, 15:26
Finalmente este lunes Mauro Icardi llegó al país junto a la China Suárez para pasar la Navidad con Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Wanda Nara. Y en medio del feliz reencuentro familiar, el futbolista sorprendió en las redes con un feroz descargo contra todo y contra todos, pero apuntando fundamentalmente contra el ex abogado de su ex, Nicolás Payarola.
Lo cierto es que, fiel a su costumbre, el futbolista habló a través de una serie de Instagram Stories, donde le habló directamente al abogado actualmente detenido por múltiples causas de estafa, y también a la madre de sus hijas.
"Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta", comenzó expresando visiblemente enojado y dolido por todo lo vivido este año.
Al tiempo que agregó picante: "No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad", en clara referencia a Wanda.
Fue allí que hizo alusión a las versiones de magia negra de las que se valdría Payarola: "Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios. Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta".
"Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable. Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva 'casa', nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros", siguió disparando con la furia de un león embravecido.
Pero eso no fue todo. Porque en una segunda Storie siguió descargando su enojo contenido a lo largo de todo el 2025 en los largos meses en los que no pudo siquiera mantener comunicación telefónica con Isabella y Francesca.
"Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable", disparó contra la prensa con la que nunca se llevó bien.
Asimismo, se jactó asegurando que "hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado", si bien los responsabilizó: "Pero fueron parte. Son cómplices. Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar".
"Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria", concluyó letal su extenso posteo a modo de advertencia.
El mensaje de Mauro Icardi para Nicolás Payarola, actualmente preso
Pero no conforme con ello, Mauro Icardi le dedicó un tercer posteo a Nicolás Payarola, al que le dedicó un lapidario mensaje.
Con una imagen de un hombre encarcelado rodeado de gallinas y velas encendidas en el piso, con el rostro de Icardi detrás suyo, Mauro volvió a dirigirse al ex abogado de su expareja.
“Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado, ni las gallinas te van a salvar”, sentenció el delantero del Galatasaray. Y como broche de oro, subió un tercer posteo a pura ironía. En este caso se trató de un video en el que se lo puede ver a él adentro de un gallinero dándole de comer a tres gallinas, en clara alusión a las aves con las que en las últimas horas trascendió que Payarola aparentemente usaría para hacer magia negra.