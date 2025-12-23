El durísimo descargo de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola y Wanda Nara: "Caíste..."

Fue allí que hizo alusión a las versiones de magia negra de las que se valdría Payarola: "Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios. Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta".

Descargo Icardi 1

"Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable. Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva 'casa', nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros", siguió disparando con la furia de un león embravecido.

Pero eso no fue todo. Porque en una segunda Storie siguió descargando su enojo contenido a lo largo de todo el 2025 en los largos meses en los que no pudo siquiera mantener comunicación telefónica con Isabella y Francesca.

"Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable", disparó contra la prensa con la que nunca se llevó bien.

Asimismo, se jactó asegurando que "hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado", si bien los responsabilizó: "Pero fueron parte. Son cómplices. Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar".

"Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria", concluyó letal su extenso posteo a modo de advertencia.

Descargo icardi 2

El mensaje de Mauro Icardi para Nicolás Payarola, actualmente preso

Pero no conforme con ello, Mauro Icardi le dedicó un tercer posteo a Nicolás Payarola, al que le dedicó un lapidario mensaje.

Con una imagen de un hombre encarcelado rodeado de gallinas y velas encendidas en el piso, con el rostro de Icardi detrás suyo, Mauro volvió a dirigirse al ex abogado de su expareja.

Descargo Icardi 3

“Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado, ni las gallinas te van a salvar”, sentenció el delantero del Galatasaray. Y como broche de oro, subió un tercer posteo a pura ironía. En este caso se trató de un video en el que se lo puede ver a él adentro de un gallinero dándole de comer a tres gallinas, en clara alusión a las aves con las que en las últimas horas trascendió que Payarola aparentemente usaría para hacer magia negra.