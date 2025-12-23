La madre de Flor Jazmín Peña la expuso y la retó en público: qué pasó y qué le dijo
Flor Jazmín Peña volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras un video viral que recopiló momentos suyos en Luzu TV.
Flor Jazmín Peña volvió a ser tendencia en redes sociales después de que una cuenta internacional de Instagram difundiera un compilado de momentos suyos en Luzu TV. En ese clip, la bailarina aparece haciendo gestos subidos de tono, lo que desató una ola de reacciones y comentarios en cuestión de horas.
El material no fue fruto del azar: el remix se editó con la clara intención de generar impacto y multiplicar su alcance. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que, tras ver que Flor Jazmín había compartido el video en sus propias redes, su madre decidió intervenir para marcarle límites.
“Es una página fea, Florencia. Así te van a cerrar Instagram como a Cinthia Fernández y te va a costar 10 mil dólares recuperarla”, escribió, señalando no solo el contenido del clip, sino también los riesgos concretos que puede traer aparejado.
¿Quién fue la famosa que coqueteó con Nico Occhiato y provocó el enojo de Flor Jazmín Peña?
La noche de los Personajes del Año organizada por Revista Gente en Puerto Madero no solo estuvo marcada por el brillo y la sofisticación, sino también por momentos de tensión entre varias figuras reconocidas que asistieron al evento.
Uno de los rumores más comentados giró en torno al enojo de Flor Jazmín Peña, quien habría tenido un cruce por cuestiones vinculadas a su pareja, Nico Occhiato. En un principio, los nombres que comenzaron a circular fueron los de Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano, y la conductora Laurita Fernández.
Sin embargo, fue Yanina Latorre quien en el programa SQP (América TV) dio a conocer la identidad de la famosa que habría protagonizado un gesto polémico hacia Occhiato, generando el malestar de Peña. Según la panelista, no se trataba ni de Poggio ni de Fernández.
"No sé por qué le echan la culpa a Juli Poggio, ni siquiera estaba ahí, digo: ¿qué sos linda y sos Tatiana? Todos los fans de la China la están hateando mucho a Juli y al viralizarse la historia para mí la expusieron", explicó la conductora, descartando a la ex GH como parte del conflicto.
Acto seguido, Latorre reveló quién habría sido la verdadera protagonista de la situación: “¿Saben quién le molestó a ella (Flor Jazmín Peña)? Wanda Nara. Va a ser la conductora del programa donde voy a participar dentro de poco (MasterChef Celebrity) pero no me importa nada".
En su relato, Yanina detalló la actitud que habría tenido Wanda y que generó incomodidad en la novia de Occhiato: "No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado. Wanda le tocó la rodilla y se hizo bien la bolu...”.
"Llegó última pero cuando ella entra diosa, caminando, entra, se sienta y pasó su mano por la rodilla de Occhiato y eso la molestó. Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor Jazmín está paranoica”, cerró Latorre, dejando en claro el motivo de la furia de Flor Jazmín Peña hacia Wanda Nara.