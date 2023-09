¡Es idéntica! Se hizo viral por su increíble parecido con La China Suárez

image.png

En sus redes, Ailen tienen fotos con algunos de sus ídolos de la música, como L-Gante, Lautygram, Luck Ra y Ecko. Aunque no tiene la fama de La China Suárez, la joven viene realizando trabajos en TV e incluso participó en algunos videos musicales.

En su cuenta de Instagram, muchas personas quedan en shock por su parecido con la actriz. “Al final si tenía un aire a la China Suárez”, “Pensé: ¿cuándo se tatuó la China? Jaja, sos igual”, “Tiene un aire a la China, sos hermosa” y “Tu clon, China Suárez”, son algunos de los comentarios que le dejan.

La China Suárez estrenó un nuevo tema junto a Rodrigo Tapari e incluyó a sus hijos Magnolia y Amancio

Después de responderle picante a Anto Lima, la mujer del futbolista uruguayo que la acusó de espiarlo en las redes sociales, en las últimas horas la China Suárez anunció feliz el lanzamiento de El amor que tú me das, la canción que grabó junto a Rodrigo Tapari y que tiene a sus hijos Magnolia y Amancio Vicuña como protagonistas del videoclip.

“¡Se estrenó el video de esa canción que amo!” contó exultante, hace unas horas, la actriz y cantante desde sus Instagram Stories. Claro que se encargó de revelar por qué Rufina, su hija mayor, no participó del video: “Rufi iba a estar también en el video, pero me plantó a último momento porque se fue a la casa de su mejor amiga y me parece perfecto”.

Al tiempo que, completamente emocionada, le pidió a sus seguidores “Vayan a ver el video y cuéntenme a quién se lo dedican", para dejar en claro: "Yo a mis tres pollitos”.

Por último, China Suárez completó el feliz anuncio agradeciéndole al cantante por esta oportunidad en su carrera musical que avanza a paso firme: “Gracias a Rodrigo Tapari por haber pensado en mí para esta canción tan linda y con un significado tan lindo. Me encanta desde el momento uno. Espero que les guste y la apoyen”.