La China Suárez respondió a la dura acusación de la mujer de un futbolista con una foto hot

"La China Suárez le mira las historias a mi marido. Nunca me había sentido tan Pampita en mi vida", lanzó picante la pareja del futbolista charrúa.

Su mensaje rápidamente tomó trascendencia en los medios luego de que la modelo acusara a la actriz de stalkear las imágenes de su pareja en redes.

Lo cierto es que en medio de esta polémica virtual, Eugenia la China Suárez subió una foto particular y bien hot foto a su cuenta de Instagram que muchos de sus fans tomaron como una respuesta indirecta a Lima.

En la imagen se puede ver a la actriz sacando la lengua en ropa interior color negro y haciendo el gesto con sus manos levantando sus pechos.

En los comentarios de sus fans, muchos coincidieron que se trató de una categórica respuesta a la pareja del futbolista uruguayo que la acusó de mirar sus historias.

"China yo te dejo que mires las historias de mi esposo si querés", "Es así es reina se están colgando de tus tet...", "Para las que se cuelgan", "Todas se cuelgan de vos China!", fueron algunas de las reflexiones de sus seguidores, bancando la actitud de la China.

La curiosa coincidencia que unió a la China Suárez y Mar Lucas, la novia de Rusherking

A principios de abril, la China Suárez y Rusherking confirmaban públicamente el final de su noviazgo ante ya los rumores de crisis que venían instalados hace un tiempo.

Lo cierto es que luego de unas semanas, el joven cantante comenzó una relación sentimental con Mar Lucas, una popular joven española que cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram.

En este sentido, Pochi de la cuenta Gossipeame hizo un llamativo descubrimiento vía redes que une a la actriz con la actual pareja de Rusherking.

"Me he hecho pecas, me las quiero tatuar", escribió Mar Lucas en una reciente historias de Instagram, algo que marcó Pochi.

Y luego la instagramer contó sorprendida que la China Suárez había hecho una publicación muy similar hablando de las pecas.

"Tres doritos después, la China pide que la acompañen a hacerse pecas. Encima con el mismo color que la otra. Mucha casualidad o todo muy sospechoso...", explicó la influencer.

¿Simple coincidencia o mensaje encubierto y cruzados entre ambas?