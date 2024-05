¡Es otra! El video del casting de Furia para entrar a Gran Hermano 2023 que causó sorpresa

Al tiempo que en aquella prueba de cámara, con una voz mucho más aguda que la actual, también contó: “Yo compito en CrossFit, ahora bueno ya lo dejé de hacer, y actualmente me preparé para una competencia de levantamiento olímpico. Tengo una familia artística, me gusta cantar, me gusta actuar”.

El casting de Furia para GH 2023 - captura.jpg

Y remarcó, extrovertida: “Me gusta mirar a la cámara. Desde chiquita siempre me miré al espejo. Me dicen Furia, porque bueno, también tengo esto de mi impronta, ¿no? Me escriben y me dicen para salir, obvio que tomo propuestas", así como también habló de su vida privada y la reacción que eso generó: “Cuando empecé a salir con mujeres, ahí hubo como un paradigma en mi familia. Fue como, ¿qué está pasando acá? Porque esto no es real. Me está pasando actualmente que provoco mucho morbo”.

Además, Furia contó frente a las cámaras de la prueba que le han llegado a decir que no la “presentarían ante una madre". "Sería como la segunda, ¿no? Porque bueno, nada, y ahí la puedo presentar a una chica como yo. Y yo no me veo así, yo me levanto todos los días, me miro al espejo y veo lo hermosa que soy”, sumó.

Furia y Santiago del Moro - captura GH2023.jpg

Claro que ya por aquel entonces, Juliana dio a conocer su fanatismo por Alfa, el personaje más polémico de la edición anterior del reality de Telefe. “Mis sentimientos, no los muestro mucho. Entonces creo que esto es como una especie de armado. Mi personaje favorito, Alfa, pero a full. No me importa lo que haya pasado, con lo que dijo, en todo lo que se vio”, confesó.

Por último, Furia cerró su presentación, la que le daría el pase directo a Big Brother, describiéndolo a Walter Santiago, casi como anunciando que haría un juego similar. “Es un tipo de 10, es muy gracioso y hoy en realidad lo miro bastante. Es re cabrón y me hace acordar mucho también a esto del tipo familia, que si te tiene que decir algo, te lo dice, y si tiene que armar una estrategia, la hace. Es re contra vivo”, cerró Juliana.

Embed

Cómo quedó la placa definitiva de nominados en Gran Hermano tras la decisión de Zoe

Este jueves, en Gran Hermano (Telefe), la líder de la semana y ganadora del auto 0KM, Zoe Bogach, terminó de definir la placa de nominados para la gala de eliminación del próximo domingo.

La rubia pasó al frente y tomó la decisión de subir y bajar a un jugador de placa, luego de que toda la casa recibiera saludos por parte de sus familiares y viera los castings que hicieron para entrar al reality.

zoe bogach_gh.jpg

"Zoe, tenés que hacer tu movida", le dijo el conductor Santiago del Moro después de la medianoche. "Bajo a Florencia (Regidor) y voy a subir a Virginia (Demo), porque siento que es la más empática y va a entender más que otros", anunció Bogach.

Por lo tanto, la nueva placa de nominados quedó conformada por Virginia Demo, Juliana 'Furia' Scaglione, Emmanuel Vich, Martín Ku, Mauro D'Alessio y Darío Martínez Corti.