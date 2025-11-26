Así será la despedida de CHA CHA CHA con un show especial de Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán

El show estará protagonizado por las tres leyendas que redefinieron el humor televisivo de los ’90: Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán. Junto a ello un seleccionado de artistas que brillan en cada función: Romina Sznaider, Lito Ming, Diego Rivas, Leo Rá, Alejandra Galitis, Flavio González y Javier Bacchetta.

Como si esto fuera poco, sube a escena Halibour Fiberglass Sereneiders, la banda en vivo formada por Casero y músicos excepcionales. Un grupo explosivo que fusiona lo teatral con lo musical, en composiciones delirantes, potentes y visualmente hipnóticas.

Juan Carlos Batman, Peperino Pomoro, Boluda Total, La Madre Judía, El Ratón Juan Carlos, Manuk y más. Todos los íconos de CHA CHA CHA volverán a escena, reinventados para el escenario más grande. Un desfile de genialidad, absurdo, caos y sátira que hace reír… y pensar.

Desde su regreso en 2024, CHA CHA CHA no paró de crecer: más de 50.000 entradas vendidas, cobertura total en medios, ovaciones de pie y una comunidad que se expandió en redes, conquistando a nuevas generaciones.

Los fanáticos de siempre se mezclan con jóvenes que descubrieron el fenómeno en YouTube o TikTok. Lo que nació como un programa de culto se convirtió en un movimiento. Y el Movistar Arena será el escenario perfecto para su gran apoteosis.

Pantallas LED gigantes, proyecciones exclusivas, escenografía navideña descomunal, efectos especiales, participación activa del público y un ritmo escénico propio de un recital de rock. Porque si CHA CHA CHA es un fenómeno, es porque no solo se mira: se vive.