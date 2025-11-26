Así será la despedida de CHA CHA CHA con un show especial de Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán
En diciembre, el espectáculo de Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán se despide con un evento a la altura de su leyenda. Los detalles.
26 nov 2025, 07:00
Después de arrasar en la Avenida Corrientes con funciones totalmente agotadas y de convertirse en el espectáculo más viral del año, CHA CHA CHA —el fenómeno que marcó a fuego el humor argentino— se despide con un evento a la altura de su leyenda. El 15 de diciembre, en el escenario más importante del país, los rockstars del humor vuelven a escena por última vez. Y lo hacen como mejor saben: rompiendo todas las reglas.
Un recital de humor. Una Navidad delirante. Un hito cultural.
Por primera y única vez, CHA CHA CHA se presentará en el Movistar Arena con un megaevento festivo, provocador y emocional. Más de 10.000 personas vibrarán al ritmo de un espectáculo que combina sátira, música en vivo, efectos visuales, personajes icónicos y una puesta de altísimo impacto.
Este no será un show tradicional. Será un recital de humor sin concesiones, una celebración colectiva del absurdo, la ironía, la emoción y lo incorrecto. Una experiencia de una sola noche, imposible de repetir, imposible de olvidar.
El show estará protagonizado por las tres leyendas que redefinieron el humor televisivo de los ’90: Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán. Junto a ello un seleccionado de artistas que brillan en cada función: Romina Sznaider, Lito Ming, Diego Rivas, Leo Rá, Alejandra Galitis, Flavio González y Javier Bacchetta.
Como si esto fuera poco, sube a escena Halibour Fiberglass Sereneiders, la banda en vivo formada por Casero y músicos excepcionales. Un grupo explosivo que fusiona lo teatral con lo musical, en composiciones delirantes, potentes y visualmente hipnóticas.
Juan Carlos Batman, Peperino Pomoro, Boluda Total, La Madre Judía, El Ratón Juan Carlos, Manuk y más. Todos los íconos de CHA CHA CHA volverán a escena, reinventados para el escenario más grande. Un desfile de genialidad, absurdo, caos y sátira que hace reír… y pensar.
Desde su regreso en 2024, CHA CHA CHA no paró de crecer: más de 50.000 entradas vendidas, cobertura total en medios, ovaciones de pie y una comunidad que se expandió en redes, conquistando a nuevas generaciones.
Los fanáticos de siempre se mezclan con jóvenes que descubrieron el fenómeno en YouTube o TikTok. Lo que nació como un programa de culto se convirtió en un movimiento. Y el Movistar Arena será el escenario perfecto para su gran apoteosis.
Pantallas LED gigantes, proyecciones exclusivas, escenografía navideña descomunal, efectos especiales, participación activa del público y un ritmo escénico propio de un recital de rock. Porque si CHA CHA CHA es un fenómeno, es porque no solo se mira: se vive.