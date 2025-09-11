A24.com

Las pruebas

Tras ser vinculado con Evangelina Anderson, ¿en quién se refugia Leandro Paredes?

Leandro Paredes abrió las puertas de su intimidad y reveló en quién encuentra apoyo en medio del escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta por los supuestos encuentros con Evangelina Anderson.

11 sept 2025, 08:39
Mientras las versiones de un supuesto romance con Evangelina Anderson siguen creciendo, Leandro Paredes parece hacer oídos sordos y refugiarse en el amor de su pequeño Lautaro, de apenas seis meses. Así lo dejó ver en un tierno video que compartió en sus historias.

En medio de este momento mediático complejo, la familia se muestra como su principal sostén. Aunque la modelo negó de manera categórica las versiones a PrimiciasYa previo a conocerse el nombre, los comentarios persisten en el aire y pueden resultar incómodos para el futbolista dado que está felizmente casado con Camila Galante y tiene dos hijos -además del pequeño- que son Victoria y Giovanni.

En el clip que compartió en Instagram se lo ve en una escena hogareña y serena. La ternura del momento contrasta con los comentarios que circulan y, al mismo tiempo, resalta el valor que el futbolista le otorga a su vida familiar. Más que una respuesta explícita, la publicación transmite una elección: priorizar el amor de su círculo más íntimo.

Como mencionamos desde que surgió el nombre en PrimiciasYa, Eva fue la única en salir a hablar públicamente y desmentir la versión. Por su parte, Leandro mantiene un perfil reservado, alejado de lo mediático, y todo indica que no dará declaraciones sobre el tema. Esta postura de silencio, parece alimentar aún más las especulaciones en torno a los supuestos encuentros.

Qué dijo Yanina Latorre del supuesto romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

La información más contundente sobre cómo habrían sido los encuentros entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes la aportó Yanina Latorre en su programa, SQP (América TV).

En su relato, señaló que un amigo en común habría sido el nexo entre ambos y que los encuentros se habrían dado en el departamento de esa persona: "A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".

Además, Latorre remarcó que el manejo de la situación fue desprolijo, lo que terminó alimentando los rumores. "No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No hacés las cosas bien cuando te quejás de que te lo hacen a vos", disparó la conductora.

Lejos de poner paños fríos, fue todavía más dura: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes".

