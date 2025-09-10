Insólito momento: Juliana Gattas grabó La Voz Argentina bajo el efecto de una sustancia y la tuvieron que asistir

juliana gattas

El picante ida y vuelta entre Lali Espósito y Juliana Gattas en La Voz Argentina que sorprendió a todos

En La Voz Argentina 2025 (Telefe) se presentó Macarena Paggi, quien eligió interpretar el clásico “Con los años que me quedan”, de Gloria Estefan. Su versión cargada de emoción logró captar la atención de tres coaches: Miranda!, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, quienes giraron sus sillas para intentar sumarla a sus respectivos equipos.

Tras su actuación, comenzó el tradicional intercambio entre los coaches para convencerla de unirse a sus filas. Al mencionar que el baile es una de sus grandes pasiones, Lali aprovechó ese dato para establecer una conexión directa con la participante.

"Va a ser hermoso cuando elijas el equipo Miranda! ver como combinas todas estas cosas que te apasionan. Estoy segura que las haces todas bien", expresó Juliana Gattas, apelando a los elogios para atraerla. En cambio, Soledad optó por la sinceridad y el humor: "Bueno, yo soy un queso bailando, soy bastante patadura".

En ese momento, Lali tomó la palabra y lanzó una afirmación contundente: "Con todo respeto a mis compañeros, que son maravillosos profesionales, número uno de la música de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo... voy a decir que claro está que este es tu equipo. Perdón, pero tengo que decirlo".

Juliana respondió con picardía: "¿Nosotros qué hacemos?", y Lali, con su estilo característico, comenzó a imitar pasos de baile y agregó: "No, ustedes bailan, los Miranda! bailan... Re bailan".

A partir de ahí, se generó un divertido cruce entre los coaches. "Ustedes bailan, tienen toda la gracia, toda la onda del mundo. Pero, o sea, vos te estás preparando para ser una cantante que baila, que haga la perfo completa, 360 el baile y el canto. Es acá amor mío", insistió Lali. Juliana retrucó: "¡Nena! ¿Vos nos querés arruinar un kiosco acá?".

"Por supuesto", respondió sin titubear la intérprete de Disciplina, lo que provocó que Gattas bromeara: "Se está poniendo feo esto". Lali, entonces, compartió su sentir: "El baile es mi vida". Y Juliana, entre risas, cerró el momento con una frase que generó carcajadas: "El baile también es mi vida y te burlaste de como bailo, nena".

Finalmente, Macarena tomó su decisión y eligió formar parte del equipo de Lali, sellando su elección con una sonrisa que desató la celebración de la coach pop.