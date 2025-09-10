A24.com

La foto que quebró de emoción a Gianinna Maradona: "Una historia de amor para siempre"

Desde sus redes sociales, Gianinna Maradona compartió una imagen de sus seres queridos que llegó a sus manos y no pudo más que expresar sus más profundos sentimientos.

10 sept 2025, 15:37
La foto que quebró de emoción a Gianinna Maradona: "Una historia de amor para siempre"

Es habitual que las fotos familiares generen un cúmulo de sentimientos en el común de las personas. Y en el caso de Gianinna Maradona, quien no deja de recordar, llorar y pedir justicia por la muerte de su padre, el recordado Diego Armando Maradona, mucho más aún.

Lo cierto es que desde aquel 25 de noviembre de 2020, día en que murió el Diez en plena pandemia y alejado de su familia, la menor de sus hijas junto a Claudia Villafañe no dejar recordarlo un sólo día.

Así las cosas, mientras que es habitual encontrar en sus Instagram Stories una infinidad de fotografías de su padre con los más dulces mensajes en honor a su recuerdo, lo cierto es que en las últimas horas Gianinna sorprendió a su casi millón y medio de seguidores virtuales compartiendo un recuerdo sin duda especial.

No es el día del abuelo pero esta foto amerita estar aca, mi mamá abrió el disco rígido y nos hi

Allí se los puede ver reunidos a los verdaderos amores de su vida: su papá Diego Maradona, su mamá Claudia Villafañe y su hijo Benjamín Agüero de pequeño. ¿Y cómo es que llegó ese especialísimo recuerdo a sus manos? Ocurre que su madre recopiló fotografías de la familia, entre las que apareció esta que no dudó en regalársela a su hija.

"No es el día del abuelo pero esta foto amerita estar acá. Mi mamá abrió el disco rígido y nos hizo llorar a todos. Esas sonrisas hablan por sí solas, esos ojos iluminan y dejan una historia de amor para siempre", escribió entonces Gianinna Maradona debajo del posteo en su cuenta de Instagram.

Al tiempo que agregó claramente emocionada: "Qué privilegio el de mi hijo de tenerlos, qué privilegio el de mis padres de ser abuelos de este pedazo de ser, de este pendejo increíble. Me quiero tatuar esta foto… Gracias a los 3 por su amor incondicional. Mi felicidad son ustedes. LOS AMO".

La realidad es que la dudosa muerte de Diego Maradona dejó un profundo dolor en todos sus hijos, pero es Gianinna quien no deja de pedir justicia cada día a través de este canal de comunicación, en el que interactúa con los millones de fanáticos maradonianos del mundo entero.

gianinna maradona diego maradona 1.jpg

¿Qué pasó entre Giannina Maradona y Daniel Osvaldo?

Después de años marcados por constantes idas y vueltas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvieron a ponerle fin a su relación en un episodio que terminó siendo tan escandaloso como definitivo. La separación se produjo en mayo de 2025 y estuvo atravesada por una fuerte discusión que se desató en la casa que compartían en la localidad de Benavidez. La pelea escaló a tal punto que algunos vecinos tuvieron que intervenir para pedirle al exfutbolista que abandonara la vivienda, lo que dejó en evidencia la tensión que se vivía en ese momento.

El detonante de esta ruptura estuvo vinculado a una denuncia de violencia familiar en contra de Osvaldo. Fue Ana Oertlinger, ex pareja del exdelantero y madre de uno de sus hijos, quien lo acusó de haber golpeado al niño en común. Esa acusación, sumada a la conflictiva convivencia que venían arrastrando, terminó por quebrar definitivamente la relación entre Gianinna y Osvaldo. A pesar de que en otras ocasiones habían logrado recomponerse después de discusiones o distanciamientos, este episodio significó el punto final de una historia que se había convertido en un constante vaivén.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.jpeg

Con el paso de las semanas, trascendió que Osvaldo había comenzado un nuevo vínculo sentimental con una joven modelo llamada Malena. Esa relación, lejos de pasar desapercibida, también estuvo acompañada por algún que otro incidente público que volvió a ubicarlo en el centro de la polémica. Mientras tanto, Gianinna eligió el silencio como postura. No emitió declaraciones que confirmaran ni desmintieran la separación, aunque la noticia circuló ampliamente en los medios y fue tema de conversación recurrente en las redes sociales.

Así, un vínculo que estuvo marcado durante años por los rumores, los intentos de reconciliación y los conflictos públicos, llegó finalmente a su fin en medio de un nuevo escándalo que volvió a exponer tanto a Osvaldo como a Gianinna ante la opinión pública.

     

 

