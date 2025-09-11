Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes frente al rumor que lo relaciona con Evangelina Anderson

Qué dijo Yanina Latorre de Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Aunque nunca dio el nombre de Leandro Paredes, Yanina Latorre en SQP (América TV) fue la primera en aportar detalles exclusivos del encuentro que Evangelina Anderson habría tenido con el futbolista.

La historia comenzó con la conductora contando que estaba en búsqueda de información de los protagonistas, analizando cada paso que daban. "Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos".

Además, Latorre detalló cómo se desarrollaron los encuentros entre los protagonistas y las diferencias de actitud entre ellos:

"Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".