A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Clara y directa

Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes frente al rumor que lo relaciona con Evangelina Anderson

Camila Galante reaccionó de manera particular en medio de las fuertes versiones que vinculan a su esposo, Leandro Paredes, con Evangelina Anderson.

11 sept 2025, 01:34
Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes frente al rumor que lo relaciona con Evangelina Anderson
Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes frente al rumor que lo relaciona con Evangelina Anderson

Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes frente al rumor que lo relaciona con Evangelina Anderson

Luego de que Yanina Latorre revelara que Evangelina Anderson mantenía un vínculo con un hombre casado y con hijos, advirtiendo que si se conociera su identidad sería el escándalo del año, desde PrimiciasYa fuimos más allá y pudimos confirmar que el nombre del involucrado sería el futbolista Leandro Paredes.

A partir de ese momento, todos los medios comenzaron a replicar la noticia, que Anderson negó rotundamente. Al tratarse de una persona casada desde hace años con Camila Galante y padre de tres hijos, la atención también se centró en la reacción de su familia, y ya hay indicios de cómo lo hicieron en redes sociales.

Leé también

Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson, según Yanina Latorre

Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson, según Yanina Latorre

En su regreso a los entrenamientos de Boca Juniors tras las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el mediocampista de la Selección Argentina recibió un mensaje de Galante que parece sugerir que la situación no afectó en lo más mínimo su vínculo. Dos emojis de caritas con corazones acompañaron la publicación, hablando por sí solos.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 01.27.53

Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, tanto los protagonistas como la familia del campeón del mundo parecen priorizar la tranquilidad, dejando que los hechos se aclaren -o no- con el tiempo. Hasta el momento, la única versión que tenemos es la palabra exclusiva con PrimiciasYa de la modelo.

Qué dijo Yanina Latorre de Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Aunque nunca dio el nombre de Leandro Paredes, Yanina Latorre en SQP (América TV) fue la primera en aportar detalles exclusivos del encuentro que Evangelina Anderson habría tenido con el futbolista.

La historia comenzó con la conductora contando que estaba en búsqueda de información de los protagonistas, analizando cada paso que daban. "Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos".

Además, Latorre detalló cómo se desarrollaron los encuentros entre los protagonistas y las diferencias de actitud entre ellos:

"Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Evangelina Anderson Camila Galante Yanina Latorre

Lo más visto