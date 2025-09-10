El desopilante relato de Matías Alé sobre una comprometedora foto que se sacó y luego pidió borrar

Es sabido que Matías Alé es todo un personaje que con su desparpajo y simpatía puede relatar el más incómodo de los momentos, y siempre lo hará de la manera más desopilante y con una sonrisa.
De visita en Desayuno Americano, Matías Alé recordó el engorroso momento que vivió cuando una admiradora admiradora le pidió una selfie en el peor de los momentos.
Es así que este miércoles el ex de Graciela Alfano, en su visita a Desayuno Americano -el programa que conduce Pamela David en las mañanas de América TV- no tuvo el menor inconveniente en contar en vivo el día que pidió disimular una fotografía suya con un detalle un tanto incómodo.
Todo comenzó cuando la conductora le planteó una suerte de juego en el que le consultó qué haría si le piden una selfie mientras está con un rollo de papel higiénico en la mano en el supermercado.
Fue allí que Matías Alé se despachó con su desopilante anécdota. “Me pasó hace poquito en una cadena de farmacias me engancharon con una pomada para cortar el coso...”, deslizó en risas y algo sonrojado. Ante el desconcierto de Pamela que no entendía de qué hablaba, el sonidista ayudó con un ruido ambiental de una flatulencia por lo que terminó explicando que estaba comprando un pastilla astringente y una "crema antihemorroidal".
“La chica viene y me dice, Mati, te amo. Y yo estaba con eso en la mano... Y le digo, ¿nos sacamos una foto? Yo tenía un bolso, no sabía qué hacer", contó con su habitual gracia en medio de aquel incomodísimo momento.
Pero eso no fue todo, porque acto seguido remató el relato dando cuenta del pedido que terminó haciéndole a la fanática. “Y cuando la chica, que era una muy buena actriz, me mandó la foto, por Instagram me dijo ‘recomendame’, y yo vi que estaba con la cajita”, confió al tiempo que confesó abiertamente el pedido que le hizo. “¿Le podrás poner un emoji a la pomada antihemorroidal?", remató ante el estallido de risas de todo el estudio televisivo.
Actualmente Matías Alé está de novio con Martina Vignolo, la joven marplatense de 23 años con la que se puso de novio hace algo más de un año y desde el verano anunciaron sus planes de casamiento.
Lo cierto es que Alé tiene 47 años y, tras pedirle matrimonio tras ganar un premio Martín Fierro durante 2024 por su labor como conductor en la televisión cordobesa, está comprometido con Martina para casarse el próximo 24 de octubre de 2025 en Mar del Plata.
Claro que en las últimas semanas Matías se encontró con un imprevisto detalle que podría echar por tierra su paso por el Registro Civil. Ocurre que no habría terminado de concretar el tramitería legal de su divorcio de María del Mar Cuello Molar, la joven con la que se había casado en 2015 y se separó tras su brote místico.
Por su parte, Martina es profesora de educación física y llevan cerca de un año y cinco meses de relación.
Matías Alé tuvo un problema de salud mental relacionado con un brote psicótico con delirio místico en noviembre de 2015. Durante ese episodio, creyó ser "el espíritu santo" enviado para salvar a la humanidad, lo que lo llevó a ser internado en una clínica psiquiátrica donde estuvo varios días atado a una cama y sedado. Tras la internación, tomó medicación psiquiátrica por varios años para tratar la depresión y las fobias derivadas de su condición.
Más recientemente, Matías Alé reveló que hace un año y medio decidió dejar la medicación psiquiátrica por su propia voluntad, a pesar de la oposición de su psiquiatra. Explicó que tomaba siete pastillas por día y se sintió fantasma, dopado, y prefirió asumir el riesgo personal de dejar el tratamiento para sentirse como él mismo nuevamente. Firmó un documento liberando a su médico de responsabilidad por su decisión. Actualmente, dice sentirse bien sin medicación, aunque reconoce los riesgos y recomienda que cada caso sea tratado con cuidado profesional.