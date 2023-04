Escándalo con Cacho Garay: fue detenido y enfrenta una dura denuncia por violencia de género

Según trascendió, la pareja de Garay acudió a un centro de ayuda para mujeres porque él se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza. En la denuncia, la mujer indicó que es victima de "violencia física, económica y sexual" desde hace 13 años.

ARCHI_993204.jpg

El mensaje de Cacho Garay ante la denuncia de violencia de género en su contra

En su Facebook, el humorista rompió el silencio. En la publicación aseguró que es inocente y agradeció a sus fanáticos: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

En la imagen con la que acompañó el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.