Revelan que Mirtha Legrand tiene nuevo chofer, tras el polémico despido de Marcelo Campos

No obstante, según el periodista, alguien del entorno cercano de la diva televisiva aseguró que Mirtha habría confiado a sus amistades: "estoy organizando el operativo retorno para que mi familia haga volver a Marcelo". Pero lo cierto es que Campos se reunirá este miércoles con el equipo contable de la conductora que supervisa su nieto para acordar la disolución del vínculo contractual.

El objetivo es "resolver cuál es el dinero que él reclamaría para disolver su vínculo con la señora Mirtha Legrand", deslizó Bremer si bien la conductora confía en que todavía existe alguna chance de que su histórico chofer regrese.

Asimismo, Daniel Ambrosino confió que la legendaria conductora no está yendo a ningún evento para no cruzarse con la prensa y tener que hablar públicamente del tema que la tiene molesta y angustiada al mismo tiempo. Y fue allí que Bremer señaló que actualmente Mirtha se está moviendo "en un auto de alquiler con un chofer, que sería el reemplazo de Marcelo".

Marcela Tinayre confesó cuál es la firme postura de Mirtha Legrand en el conflicto con su histórico chofer

Marcelo, el histórico chofer de Mirtha Legrand, fue desvinculado tras 30 años de servicio, decisión que se habría tomado luego de que el trabajador habría planteado cobrar las horas extras realizadas.

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, Marcela Tinayre contó cómo está Mirtha Legrand con toda esta situación y confirmó quién está a cargo de resolver esas cuestiones.

"Esto está manejando por los administradores de mamá y por ahí Marcelo no sabía y pasó algo raro, entonces hay que llegar a un acuerdo y se verá", precisó la conductora. Y evitó luego dar los nombres de esos administradores encargados del tema.

Sobre cómo está Chiquita con este tema, Marcela Tinayre comentó: "Mamá está regia, muy bien de humor. Los comentarios son una cosa, la realidad es otra. Aparte para qué a esta altura de la vida mentir o decir cosas es un absurdo cuando todo se puede saber".

Y reveló cuál es la intención de Mirtha Legrand en este conflicto: "Quiere que se revuelva el tema, eso sí. Eso puede generar que te sientas descolocada pero creo que todo va a tener un feliz arreglo".

Ante lo sucedido con el ahora ex chofer, Tinayre confirmó que mucha gente se postuló para ocupar su puesto: "Mamá tiene rutinas. ¿Sabés la cantidad de personas que se han presentado voluntariamente? Muchísimos, en mi casa me tiraban papelitos. Me sorprendió la falta de trabajo también".