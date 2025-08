Escándalo en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi: gritos y cruces entre abogados

julieta prandi exmarido

Cómo fue el tenso cruce entre los abogados

Javier Baños, abogado de Julieta Prandi, estaba hablando con la prensa cuando Claudio Nitzcaner, defensor de Claudio Contardi, intervino y cruzó al letrado.

"La verdad está escondida", disparó Nitzcaner. "Es una causa de estafa y el fiscal la desestima por las falsedades que vuelcan ahí. Julieta percibe dinero de un departamento", siguió.

Baños lo interrumpió y lanzó: "El doctor está diciendo cualquier cosa. No mienta delante de los medios. El objeto por el cual está siendo imputado Contardi es abuso sexual agravado y no tiene nada que ver con lo que usted trae a relucir".

Y continuó enfurecido: "¿Por qué (Contardi) no se sometió a ninguna pericia psicológica? ¿Por qué no se sometió a ninguna pericia psiquiátrica? ¿Por qué no quiso declarar? ¿Por qué no quiso contestar preguntas? ¿Por qué cambiaron cuatro veces de abogados en menos de una semana?".

Entre lágrimas y errores: así fue la defensa de Contardi en el juicio con Julieta Prandi

Después de que la Justicia desestimara el pedido de nulidad presentado por su defensa, Claudio Contardi prestó declaración indagatoria en el marco de la causa en la que Julieta Prandi lo acusa por abuso sexual con acceso carnal agravado.

Durante la emisión del programa Lape Club Social Informativo (América TV), el periodista Mauro Szeta compartió los primeros detalles sobre la estrategia de defensa que Contardi expuso ante el tribunal durante su declaración.

"Está declarando y diciendo que en 2018 hubo un conflicto de pareja en relación a la tenencia de los chicos, ya peleados, y él está diciendo que Prandi le arma la denuncia para hacerle perder legitimidad de los chicos", explicó el especialista en temas judiciales, aludiendo al argumento central del imputado.

Respecto a lo que Contardi expresó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana, Szeta agregó que "tiene dos hijos y fue padre hace 20 días", y relató cómo el acusado recordó el momento en que conoció a Prandi, cuando ella trabajaba como promotora y él le pidió su número de teléfono. Según el periodista, durante su testimonio, Contardi interrumpió brevemente su relato y admitió "estar nervioso" al declarar. "Con el tiempo empezó el problema de los nenes. 14 de febrero de 2019 Julieta viene con un camión de mudanzas y me dijo que se llevaba a los nenes, yo no tuve ningún problema", dijo el ex de la modelo.

"Estuvimos enamorados y tuvimos dos hijos que ella también quería. Ella decía que estaba secuestrada, ella manejaba, tengo videos de eso, y ella me denunció por violación de la libertad", aseguró Contardi, intentando desacreditar las acusaciones en su contra.

"Se me acusó de estafador y siempre todo estaba a nombre de ella. Si fuese estafador no le hubiera puesto las propiedades a nombre de ella", continuó con su defensa, intentando justificar sus decisiones patrimoniales.

Finalmente, Szeta destacó un momento clave de la indagatoria, en el que Contardi habría afirmado: "Nunca abusé de ella sin su consentimiento".

"Lo que está diciendo Contardi es que fue una relación consentida, que no hubo abuso. Si lo dijo así, se embarró solo", concluyó el periodista, haciendo referencia al posible acto fallido que habría tenido el acusado durante su declaración ante los jueces.