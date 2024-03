Escándalo en Gran Hermano: un hombre entró a la casa y le pidió el divorcio en vivo a una jugadora

“Ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, en nuestra relación y en que podríamos superar cualquier adversidad”, comenzó su tremendo monólogo el actor.

Y siguió a flor de piel ante el llanto de la actriz y modelo: “Te he visto todas la noches, me he apartado los últimos ocho días porque... bueno, pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras frente a las cámaras que nuestra relación venía muy mal”.

“Se podría haber hablado en privado, antes o después. Siempre en toda relación lo más importante es la honestidad, saberse decir las cosas a tiempo, si hubiésemos hablado a tiempo abiertamente, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”, le advirtió Estrada a Umaña.

Y fundamentó su decisión de terminar el vínculo: “Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, sólo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo, es una decisión tomada y un ciclo cerrado".

"Retiro todas mis promesas, pero no retiro mis buenos deseos para tí, sentí que te merecías un excelente hombre y tú escogiste”, cerró firme el hombre, entregándole la alianza a su ex en medio de un total silencio en la casa.

Qué detonó el pedido de divorcio de Alejandro Estrada a Nataly Umaña

¿El motivo? Umaña, actriz y modelo de 38 años, tuvo una relación sentimental dentro de la casa más famosa con Miguel Melfi, cantante y actor panameño de 26 años.

Consumado el engaño a la vista de todo un país, Estrada ingresó al reality e hizo un impactante monólogo que paralizó a todos los participantes y espectadores ante el llanto de su ex pareja.