¡Escándalo! La familia de Julieta de Gran Hermano 2022 pasó información del afuera y ella lo confesó: el video

La familia de la joven le marcó que no haga más comentarios agresivos sobre sus mascotas, dándole a entender que eso no caía bien en el exterior.

Embed

Sus familiares le marcaron que estuvo mal en hablar de esa manera de su perrita Mía. "Una cara como diciendo sos una pelot...", reconoció Julieta en charla con Nacho.

"Pobre Mía", le dijo el joven. "No, pobre no, ni digas pobre, ella la pasa bien con su cucha", remarcó Disney. "Imaginate vos estas 11 años con una persona que te diga que no te quiere", le contestó Nacho.

"No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con los otros perros", se defendió Julieta. Y Nacho comentó: "Ay Dios, pobre Mía".

¿Habrá sanción por esta información del afuera que claramente recibió?

julieta nacho.jpg

Julieta de Gran Hermano 2022 y las repudiables críticas a su perra

Julieta Poggio quedó involucrada en una gran polémica en las redes sociales por hablar a pura crítica de su perra en la casa de Gran Hermano 2022, palabras que generaron un gran repudio en muchas personas.

Lo cierto es que después Disney volvió a referirse de manera polémica a su perra en charla con sus compañeros: "Hay perros que los amo pero no siento lo mismo por ella".

"No puedo creer que la tengas hace tanto y no la quieras", le dijo Nacho. "Yo quiero a los animales, pero te juro Nacho, es ella, ni los perros la quieren", respondió la joven actriz.

Y luego agregó: "Es ortiva, está ahí sola". A lo que una de sus compañeras le dijo ante su crudo relato: "Tener mascotas es una responsabilidad y hay que cuidarlos y amarlos".

"Obvio que es una responsabilidad pero no siento lo mismo por ella que por mis otras perras", reconoció Julieta Poggio mientras fundamentaba su pensamiento sobre su mascota.

Y cerró: "Está ciega y también sorda. Obvio que la cuidamos y no le hacemos ninguna diferencia, es ella, ya les voy a mandar un video".