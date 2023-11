¡Escándalo en La Nación +! La bronca de Luis Novaresio por los privilegios de María Laura Santillán

Así en las últimas horas, se generó una particular situación en pleno aire cuando Luis Novaresio habló de los privilegios de Santillán en el canal y dejando incluso entrever su incertidumbre sobre su futuro en la señal.

Novaresio .jpg

"¿Le puede mandar un beso a Rosita Sueiro, que es una de las genias de la producción de la televisión argentina?", le pidió Luis a uno de sus compañeros, quien a desgano lo hizo. "Qué cálido, eh. A la miércoles. Me escribe y me dice por qué me abrazo al sillón este", reveló entonces Novaresio, dando lugar en su posterior explicación a la feroz crítica a Santillán.

"Yo me abrazo al sillón porque... viste que es medio incómodo. ¿Nos cambiarán para el año que viene?, ¿seguiremos el año que viene sería la pregunta? Porque no sé donde sentarme bien. Es mi elemento transicional (la silla). Antes de que me den una patada en el... me transiciono con eso. Porque viste que, después, vienen María Laura... todos esos son súper estrellas que le dan una producción. Nosotros somos 4 perejiles", concluyó el conductor, dejando en clara su molestia.

Embed

Luis Novaresio reveló cómo fue la primera vez que estuvo con un hombre

Durante 2022, Luis Novaresio se animó a contar cómo fue la primera vez que estuvo con un hombre. El periodista reveló la anécdota en en PH. Allí dijo que el encuentro fue apenas llegó a Buenos Aires desde su Rosario natal hace 40 años.

"Santa Fe y Rodríguez… Juro que no lo sabía", dijo Novaresio. Andy Kusnetzoff le preguntó: "¿Qué no sabías?". Entonces, el periodista respondió: "Que era un lugar de levante", respondió el periodista. "Pero el inconsciente sabe lo que hace", agregó.

"Él vivía arriba de la galería Bond Street y me cambió la vida. Y fue mi primera relación que tuve con un varón", contó.

novaresio.jpg

"¿Tenías dudas?", consultó el conductor de PH. "Coqueteaba con la idea. Esta cosa de entablar algo más que una cosa física, de no te conozco y quien sos... Vive en París y se llama Eduardo. Es el de Sartre", respondió Luis.

"Entre -dirigía Amnistía- y tenía una sábana colgada en el departamento que decía: `Yo obedeceré hasta la muerte pero a mí`. Me dice, "¿leíste a Sartre?". Nunca en mi vida lo había leído. Y después me preguntó: `¿Te gustó más La Naúsea o Las Moscas?`”, relató Novaresio sobre la primera charla con ese hombre.