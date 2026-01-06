Los 15 de Allegra: así arrancó el festejo de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero
Allegra Cubero celebró sus 15 años en Punta del Este junto a Nicole y sus hermanas, en un festejo íntimo lleno de cariño y buenos deseos.
6 ene 2026, 14:59
En medio de las tensiones que desde hace años marcan la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, la atención se trasladó a un acontecimiento muy especial: el cumpleaños número 15 de Allegra Cubero. La adolescente eligió comenzar su día enfocada en lo verdaderamente importante, acompañada por su mamá y sus hermanas, dejando de lado cualquier polémica familiar.
El martes 6 de enero, Allegra sopló las velitas en Punta del Este, donde Nicole organizó un festejo íntimo. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a madre e hija compartiendo una cena en un restaurante, rodeadas de amigos cercanos y familiares, en un ambiente cálido y relajado.
En uno de los videos publicados por la modelo se la ve a Allegra frente a la torta, cumpliendo con el ritual de pedir deseos y apagar las velas. La escena reflejó la alegría de la joven en un día tan esperado.
La cumpleañera también compartió en sus propias historias los mensajes que recibió de sus seres queridos. Entre ellos, los saludos de sus hermanas: Sienna escribió con ternura “Felices XV, te amo un montón y te deseo el mejor cumpleaños del mundo”, mientras que Indiana eligió una dedicatoria breve pero cargada de afecto: “Felices XV, te adoro”.
Cómo será la fiesta de 15 paralela que le está organizando Nicole Neumann a su hija Allegra Cubero
Aunque no sorprende si se tiene en cuenta la larga disputa que mantienen Nicole Neumann y Fabián Cubero desde su separación en 2017, lo cierto es que el cumpleaños de 15 de Allegra —una de las tres hijas que comparten— volvió a encender una fuerte tensión entre la modelo y el exfutbolista.
Mientras Cubero y su pareja actual, Mica Viciconte, organizan desde principios de año la gran celebración, en un acuerdo inicial se había establecido que Nicole acompañaría a su hija con un viaje especial alrededor del mundo. Sin embargo, en las últimas semanas trascendió que Neumann decidió armar su propio festejo para Allegra, rodeada de amigos y familiares. En las últimas horas, la propia modelo confirmó que habrá una fiesta paralela para su hija.
En una entrevista en Rumis, el ciclo que conducen Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Lola Latorre en el streaming La Casa, Nicole compartió algunos detalles de la celebración que viene preparando desde hace tiempo. Según explicó, el plan surgió tras conversar con Allegra y acordar que festejarían juntas por el lado materno, ya que Cubero y Viciconte no aceptaron que ella estuviera presente en la fiesta principal, argumentando que la relación entre ellos es inexistente y su presencia resultaría incómoda.
“Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, contó con entusiasmo.