Los 15 de Allegra: así arrancó el festejo de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

NICOLE NEUMANN Y SUS HIJAS 2

sienna y allegra

indiana y allegra

Cómo será la fiesta de 15 paralela que le está organizando Nicole Neumann a su hija Allegra Cubero

Aunque no sorprende si se tiene en cuenta la larga disputa que mantienen Nicole Neumann y Fabián Cubero desde su separación en 2017, lo cierto es que el cumpleaños de 15 de Allegra —una de las tres hijas que comparten— volvió a encender una fuerte tensión entre la modelo y el exfutbolista.

Mientras Cubero y su pareja actual, Mica Viciconte, organizan desde principios de año la gran celebración, en un acuerdo inicial se había establecido que Nicole acompañaría a su hija con un viaje especial alrededor del mundo. Sin embargo, en las últimas semanas trascendió que Neumann decidió armar su propio festejo para Allegra, rodeada de amigos y familiares. En las últimas horas, la propia modelo confirmó que habrá una fiesta paralela para su hija.

En una entrevista en Rumis, el ciclo que conducen Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Lola Latorre en el streaming La Casa, Nicole compartió algunos detalles de la celebración que viene preparando desde hace tiempo. Según explicó, el plan surgió tras conversar con Allegra y acordar que festejarían juntas por el lado materno, ya que Cubero y Viciconte no aceptaron que ella estuviera presente en la fiesta principal, argumentando que la relación entre ellos es inexistente y su presencia resultaría incómoda.

“Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, contó con entusiasmo.