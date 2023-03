¡Escándalo! Romina aseguró que La Tora y Nacho tuvieron sexo sin dar el consentimiento a Gran Hermano: "Ellos ponen..."

Embed

Gran Hermano 2022: Romina reveló que Nacho y La Tora tuvieron sexo sin dar el consentimiento

-Julieta: "Escuché a Lu y a Nacho chapando acá, para mí estaban haciendo cositas. La posta, Ro".

-Romina: "Sí, yo sé que ellos tienen relaciones".

-Julieta: "¿Escuchaste vos? Yo ayer no podía dormir, me tuve que ir con Cami y le digo: Cami... y me dice: Sí, yo también lo escuché".

-Romina: "¿Estaban...?".

-Julieta: "Se estaban moviendo".

-Romina: "Sí, es que tienen. Ellos ponen la almohada... Nacho contó cuando se fue Lu que nadie se dio cuenta".

-Julieta: "Para mí, no estaban garchando, pero otras cosas".

-Romina: "No, bueno, eso de otras cosas yo los escuché, yo se los dije".

-Julieta: "Yo también se los dije. Qué zarpados, boluda. Yo acá y Cami ahí. Yo veía movimiento".

-Romina: "Obvio, sí que hubo. El día que yo estaba durmiendo, que me levanté, estaban teniendo. Yo escuchaba los ruiditos".

-Julieta: "¿Cuándo? Yo ayer escuchaba ruidos".

-Romina: "Al principio, cuando llegó Lu, en la otra pieza. Y después que yo le dije a Lu un día".

-Julieta: "Yo ayer lo escuchaba y le digo a Cami: '¿Yo estoy loca?' y me dice: 'No, yo también lo escuché'. Se escuchaba, te juro, Ro".