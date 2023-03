Gran Hermano 2022: el firme mensaje de Julieta Poggio a su novio tras filtrarse que la habría engañado

"Las placas se ponen difíciles, pero no quiero tirarme para abajo porque los sueños están para cumplirlos, y mi sueño es la final. Sueño con eso, después de todo lo que pasamos y de toda la experiencia que me llevo. Me haría muy feliz, así que pido ese apoyo de la gente", señaló.

"También, le quiero decir muchísimas gracias a mi familia, a mi hermana, que vino unos días acá y la pasé hermosos con ella. Me dio mucha más tranquilidad con el afuera porque eso te genera mucha ansiedad, a veces. Estoy con la mente fresca para lo que se viene en estas semanas", agregó.

"También, gracias a mi novio que siempre me apoyó y no veo la hora de volver a verlo. Y a mi mamá y a mis amigas”, cerró Julieta.

Terrible reacción de Lucca, el novio de Julieta Poggio, contra el papá de Nacho de Gran Hermano 2022

Luego de la definición con Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, que es la nueva líder de la semana en la casa de Gran Hermano 2022, Rodo, padre de Nacho, está envuelto en una gran polémica en el afuera.

Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, se indignó con el papá de Nacho y le dedicó una dura historia desde su cuenta de Instagram.

¿Cuál fue el motivo? Rodo Castañares escuchó un confuso grito del exterior, sobre una supuesta infidelidad de Lucca a Julieta, y se lo contó directamente a Disney para sacarla del foco del juego en la etapa final.

Lucca estalló de bronca desde las redes sociales y cuestionó con dureza el accionar del papá de Nacho con una imagen donde se ve sola a Julieta en la cama reflexionando mirando fotos con su novio.

"No puedo creer que haya gente que disfrute de preocupar y hacerle sentir dolor a alguien que solo está cumpliendo su sueño", precisó el joven en su historia que acompañó con un corazón.

Y cerró picante y dejando en claro su amor por la actriz: "Realmente se pasan, pero sé que el amor es más fuerte y le gana al odio, siempre".