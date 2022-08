 Escándalo con Sol Peréz en Nosotros a la mañana y dudas sobre su continuidad 

La excusa de Sol son los preparativos de su boda con su novio Guido Mazzoni que será el próximo año. Según pudo averiguar PrimiciasYa, mientras ella juega con su puesto laboral, en su lugar se mantuvo Belén Francese, que era solo un reemplazo.

Belén se convirtió en el caballito de presión del ciclo contra la ex chica del clima. La producción la mantiene, no le da fecha de salida y tampoco quiere que se vaya. Además, esto es un tipo de castigo a la rubia por la “macana” que se mandó de no avisar que se tomaba una semana más.

El programa logró consolidarse en las mañanas y el rating lo acompaña hace rato. Las figuras van cambiando, pero la gente lo elige igual, por eso consideran que Belén ya es parte del equipo y la maniobra de Sol, pese a que ya volvió al aire recién esta semana, enojó a todos y ahora analizan qué sucederá con ella.

image.png

El novio de Sol Pérez le pidió casamiento en un destino paradisíaco

Tras varias idas y vueltas, Sol Pérez anunció que se casa con su pareja, el empresario del mundo fitness, Guido Mazzoni. La panelista compartió en su cuenta de Instagram, un video del momento en el cual su novio le hizo la propuesta formal.

Todo ocurrió en Capri, uno de los destinos elegido por ellos para disfrutar de unos días de amor y relax. Mientras estaban en un paseo en barco por el Mar Mediterráneo, el preparador físico le preguntó a la diosa si quería ser su esposa.

Sol posaba para una foto, pero -al parecer- no sabía que el teléfono estaba filmando. En ese instante, Guido sacó un estuche con el anillo de compromiso. Enseguida, se fundieron en un tierno abrazo.

"Nos casamos! Me muero de la alegría. Te amo, mi amor", escribió la ex vedette en la descripción de la publicación en su cuenta de Instagram, donde recibió cientos de comentarios de sus amigos.

"Los quiero mucho! Bravo", expresó Mariano Iúdica. "¡Ay que hermosos!", añadió Nati Jota. "Ay, siii.... me muero de amor", manifestó Cande Ruggeri. "¡Felicidades!", les deseó Flor Vigna. "Que hermoso momento! Felicidades!", acotó Adabel Guerrero.