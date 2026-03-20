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Felicidades, campeón

Así fue la verdadera reacción de Ian Lucas tras consagrarse en MasterChef Celebrity: dónde estaba y qué hacía

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity, pero como la final había sido grabada con ambos posibles ganadores —él y La Reini—, se enteró del resultado de una manera muy particular.

20 mar 2026, 00:00
Qué hacía y cómo reaccionó Ian Lucas al momento de consagrarse en MasterChef Celebrity
Qué hacía y cómo reaccionó Ian Lucas al momento de consagrarse en MasterChef Celebrity

Qué hacía y cómo reaccionó Ian Lucas al momento de consagrarse en MasterChef Celebrity

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y, para muchos, fue el broche lógico de un recorrido impecable. Desde el primer programa mostró una evolución constante, con una disciplina casi obsesiva por perfeccionar cada plato, estudiar técnicas y entender los tiempos de la cocina, algo que terminó marcando la diferencia en las instancias decisivas.

Pero, más allá de la consagración, volvió a instalarse un debate que ya es recurrente en este tipo de formatos. Al igual que ocurrió en La Voz Argentina, la producción optó por grabar finales alternativos: uno con Ian como ganador y otro con Sofía Gonet levantando el trofeo. Una estrategia pensada para evitar filtraciones, pero que no deja de generar ruido entre los televidentes.

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La fría actitud de Evangelina Anderson al ver que Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity

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El punto que más se cuestiona tiene que ver con la autenticidad del momento final. Sabiendo que ambos escenarios fueron registrados, la reacción en el estudio —desde los participantes hasta el jurado— pierde algo de espontaneidad. La emoción, que debería ser explosiva y única, queda atravesada por la duda: nadie, salvo un grupo muy reducido, sabe realmente qué final saldrá al aire.

La verdadera reacción del youtuber se vio en el stream de Telefe, junto a Grego Rosello, China Ansa y Nati Jota, donde también estaba invitada La Reini. Allí, siguieron en vivo lo que venía ocurriendo en la pantalla principal, y cuando salió su nombre, Ian estalló de alegría.

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Cómo celebró Evangelina Anderson el campeonato de Ian Lucas en MasterChef

Ian Lucas se quedó con el título de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) tras una definición intensa frente a Sofía Gonet. En una final cargada de emoción, el participante logró destacarse con una propuesta personal, donde cada plato contó una parte de su historia.

A lo largo de la noche, Ian construyó un menú atravesado por lo emocional, con guiños a su familia y a sus orígenes, una decisión que terminó inclinando la balanza a su favor. Esa conexión con sus raíces se sintió en cada preparación y fue clave para conquistar al jurado.

Su entrada, una fainá casera con provolone, pimientos asados y anchoas marinadas, no solo destacó por su sabor, sino también por lo que representaba. Fue un plato que conectó de lleno con el jurado, especialmente con Donato de Santis, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas tras probarlo.

Para el plato principal, redobló la apuesta con una milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros, logrando una combinación que fusionó lo tradicional con técnicas más elaboradas.

Y en el cierre, apostó a un clásico infalible: arroz con leche. Simple en apariencia, pero ejecutado con precisión y sensibilidad, reforzó su idea de volver a las raíces y resignificar los sabores de la infancia.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron iguales. La fría actitud de Evangelina Anderson al momento en que Damián Betular anunció que Ian era el ganador llamó la atención y no pasó desapercibida en redes, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre su gesto.

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