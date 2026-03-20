Así fue la verdadera reacción de Ian Lucas tras consagrarse en MasterChef Celebrity: dónde estaba y qué hacía

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Cómo celebró Evangelina Anderson el campeonato de Ian Lucas en MasterChef

Ian Lucas se quedó con el título de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) tras una definición intensa frente a Sofía Gonet. En una final cargada de emoción, el participante logró destacarse con una propuesta personal, donde cada plato contó una parte de su historia.

A lo largo de la noche, Ian construyó un menú atravesado por lo emocional, con guiños a su familia y a sus orígenes, una decisión que terminó inclinando la balanza a su favor. Esa conexión con sus raíces se sintió en cada preparación y fue clave para conquistar al jurado.

Su entrada, una fainá casera con provolone, pimientos asados y anchoas marinadas, no solo destacó por su sabor, sino también por lo que representaba. Fue un plato que conectó de lleno con el jurado, especialmente con Donato de Santis, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas tras probarlo.

Para el plato principal, redobló la apuesta con una milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros, logrando una combinación que fusionó lo tradicional con técnicas más elaboradas.

Y en el cierre, apostó a un clásico infalible: arroz con leche. Simple en apariencia, pero ejecutado con precisión y sensibilidad, reforzó su idea de volver a las raíces y resignificar los sabores de la infancia.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron iguales. La fría actitud de Evangelina Anderson al momento en que Damián Betular anunció que Ian era el ganador llamó la atención y no pasó desapercibida en redes, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre su gesto.