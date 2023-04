Escandalosa pelea entre Ricky Maravilla y su novia: discusión en la calle, insultos y un abrupto final

"Vine a buscar mis cosas. ¡Abrime la puerta!", fue el reclamo que Taky le hizo a Maravilla. "No quiero hablar más. No quiero más problemas", fue la respuesta del músico.

"Bueno, me llevo el auto, todo me voy a llevar... Abrime la puerta, imbécil", le insistió la rubia. Ricky ingresó al domicilio para evitar confrontar con su ex.

"No aguanto más, quiero entrar, es mi casa también", le exigió Taky. Después de unos minutos, el cantante le dio una valija, con ropa, disfraces que usaban en la intimidad y otras pertenencias de ella.

¿Con quién engañó Ricky Maravilla a su mujer, Taky Natali?

En marzo, el cantante Ricky Maravilla se separó de su pareja, Taky Natali, después de 15 años de relación. En ese momento, trascendió el nombre de una figura del ambiente de la cumbia, que era señalada como la tercera en discordia.

¿De quién se trataba? De Gladys La Bomba Tucumana. La joven no perdonó el engaño del cantante y decidió poner fin a la relación.

"Él no se hace cargo. Dice que es todo producto de mi imaginación", expresó Taky luego de haber enfrentado a Ricky.