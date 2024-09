Escandaloso mensaje de Sofía Clérici: ¿acusó a Jésica Cirio querer seducirla?

“Señora, haga su vida y no me busque porque si quiere cuento de unos años atrás cuando usted me mandaba mensajes y mails para estar conmigo íntimamente...”, advirtió la modelo.

Lo cierto es que en Mañanísima, El Trece, Estefi Berardi comentó detalles del trasfondo de ese mensaje de Clérici, y que el mismo estaría dirigido a Jésica Cirio.

“Sofía sacó su marca de perfumes, hace tiempo viene avisando de este lanzamiento. Y el mismo día dice que esta famosa también empezó a mostrar perfumes. Cuando entré a Instagram vi que justo Jesica estaba publicitando una fragancia”, explicó la panelista sobre el análisis que hizo de los polémicos mensajes de la morocha.

“Voy a contar algo, no todo, porque si no me van a censurar", advirtió luego sobre lo que charló en privado con Clérici en búsqueda de más datos.

Y agregó: "Me dice: me cerró el Instagram de la marca ella (por Cirio) el día de mi cumpleaños, me llegó un mensaje que fue ella, yo estaba en Estados Unidos, me tiene harta”

"Contó que Jésica le mandaba mails. Dice que en esa época donde Jésica quería conocerla ella no era famosa", concluyó Berardi.

Sofía Clérici reveló si está embarazada o no tras sus llamativos posteos

En Mañanísima, El Trece, la panelista Estefi Berardi reveló si Sofía Clérici está embarazada o no luego de que la modelo hot hiciera un posteo en el que daba a entender que buscaría un bebé con un ruso.

Todo comenzó cuando la mediática comentó en sus redes sociales: “¿Qué opinan? ¿Les gusta la pareja? Mi ruso y yo. ¿Les gustaría ver un mini rusito by Sofy? Los leo”.

Inmediatamente, Berardi le mandó un mensaje a Clérici y le preguntó si estaba embarazada, a lo que la morocha le respondió con un emoji de corazón. "Yo pensé que sí y le puse '¿se puede contar?' . Y me pone 'no estoy aún, jajaja'", leyó desde su teléfono la comunicadora.

Luego, en el ciclo conducido por Carmen Barbieri mostraron que Clérici compró un cochecito de bebé de una marca de lujo. "El precio es de 5900 euros", remarcó Berardi.

Por otro lado, la panelista Majo Martino recordó que la modelo “congeló óvulos hace muy poquitito”. "Yo ahí hablé con ella y estaba muy sensible, estuvo haciendo reposo luego de unos días de hacer la extracción", detalló.