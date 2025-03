Estalló un conflicto entre Viviana Canosa y El Trece, a días del debut: el duro motivo

En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró sumó información a lo que dijo Jorge Rial. "Es cierto. Dos decisores llamaron a Viviana, uno en un tono amable, otro en un tono poco amable", precisó.

"El problema no fue la entrevista de Rial en sí, más allá que lo que le marcaron es que estuvo demasiada politizada. El problema fue la cosa de la línea editorial dura", agregó.

La panelista advirtió que llama la atención que el motivo que provocó la tensión con Canosa en El Trece. "Uno dice: ¿te enamoras del Che Guevara y querés afeitarlo? Señores, ¿por qué contratan a Viviana Canosa si no están de acuerdo con su línea editorial? Pero andá a saber al que levantó el teléfono... qué teléfono le levantaron también", planteó.

Marina reveló que hubo un cambio drástico de algo que iba a mostrarse al aire que finalmente no salió y eso habría molestado a la conductora. "Hay gente del equipo técnico me dice que habían armado una ilustración para una editorial. La editorial era 'Pato Criollo, un paso, una cagada'. Habían armado un patito con la carita del presidente Milei. Tal vez porque no hubo tiempo, tal vez porque hubo un mejor plan o les ganó la coyuntura, lo cierto es que al patito nadie lo vio en pantalla", finalizó.

Días atrás, Viviana Canosa debutó en su nuevo ciclo en El Trece con un mano a mano con Jorge Rial en un reencuentro luego de 25 años donde hablaron como nunca acerca de todo.

Uno de los momentos más fuertes de la charla fue cuando recordaron el infarto que tuvo el conductor hace casi dos años en Colombia y Viviana le hizo una profunda confesión.

“Ahí me di cuenta que te quiero. Me quedé como que no, y Martina que se vio mi cara me dijo 'mamá, se murió el señor con el que vos trabajabas hace mucho'. Fue como que me pasó la historia nuestra por delante”, reconoció.

Automáticamente, le pidió Rial detalles que lo que sucedió aquel día y el periodista contó: "Estuve ocho minutos muerto. Tuve un paro cardíaco. Tuve suerte de estar justo en terapia intensiva. Me habían subido para hacerme un cateterismo y ahí me quedé. Tengo un desfibrilador puesto. Estuve clínicamente ocho minutos muerto".

"Me salvó un enfermero, que fue el que no se rindió. Porque me dieron todo lo que me tenían que dar, descargas eléctricas, inyección, todo. El enfermero, siendo muy creyente en Dios, se sentó arriba mío y me sacó", explicó.

Por último, describió: "Vi la luz… El recuerdo que tengo es una calidez absoluta. Estaba todo muy calentito, yo me imagino que debe ser como estar dentro del útero de tu madre. Yo veía mis manos… de golpe alguien me sacó. No escuché a nadie".