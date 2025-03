La reveladora frase de Viviana Canosa sobre la crianza de su hija: "¡Se terminó!".

Viviana Canosa señaló que tiene un lazo de enorme conexión con Martina. “Tenemos un humor ácido que compartimos, nos miramos y ya sabemos lo que pensamos”, aseguró.

La conductora reconoció ser una madre "muy permisiva". "Al principio me costó ponerle límite", mencionó, pero indicó que con el correr del tiempo aprendió a negociar. “La dejo ser, pero cuando algo se terminó, se terminó”, sumó.

La figura de El Trece contó que ya se prepara para el día que Martina quiera tener novio. "Soy una madre cuida y ella me cuenta todo, pero lo del novio va a ser inevitable ahora que entra en el secundario, una etapa en la que empieza el coqueteo y la seducción. Conmigo tiene confianza y la certeza de que ya pasé por lo que va a pasar ella", confesó.

Al finalizar, Viviana Canosa no ocultó el enorme orgullo que siente por la pequeña. "Ella me dice que soy su persona favorita en el mundo… Me saqué la lotería por tener una hija mujer, así de coqueta, y buena persona", sentenció.

El motivo detrás de la misteriosa postergación del debut de Viviana Canosa en El Trece

Viviana Canosa estaba preparando su debut en El Trece con un nuevo ciclo, Viviana en Vivo. Sin embargo, según contaron en Intrusos (América TV), el estreno del programa de la conductora quedó postergado.

Rodrigo Lussich comentó que la decisión habría sido de las autoridades del canal tras el cortocircuito con la Casa Rosada luego del escándalo por el material sin editar de la nota de Jonatan Viale a Javier Milei, donde se veía la intromisión del asesor Santiago Caputo.

"Tras la furia del presidente por el corte de la nota con Joni Viale que se filtró, dicen que Milei no le va a dar más una nota al grupo Clarín, ni él ni sus ministros, salvo que saquen a Canosa", señaló el conductor de Intrusos.

Adrián Pallares reveló que la versión oficial es otra. "Hablé con la gente que está en la producción del programa de Viviana y me dijeron: 'se posterga porque queremos que los estrenos del canal salgan el mismo día'", acotó el periodista

Lo cierto es que el estreno que estaba previsto para el próximo lunes quedó postergado. La nueva fecha es el 10 de marzo.