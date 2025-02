Esteban Mirol habló de su sorpresivo pase a Telefe y del malestar que se generó con Marisa Andino: "Estamos locos"

"Él dijo que se retiraba frente a miles de personas (en pantalla). Dijo también que no tenía ninguna actividad prevista en el rubro en el que se desempeñaba y mintió. Dijo que tenía un proyecto de redes. Pero lo que pasó fue que, en realidad, se fue a otro canal", dijo el conductor.

"Y, en el canal del que se fue, le habían creído y lo despidieron llorando. Ahora están furiosos porque él ya anunció su desembarco en otro canal. Ahora le dicen: 'De acá te fuiste con un as bajo la manga. ¡Traicionero!'", sumó.

Karina Iavícoli señaló además que Mirol tampoco habría tenido una buena relación con Marisa Andino, quien fue su partener durante años en Telenueve al Mediodía.

"Creo que hay una cuestión generacional. A ella le costó bastante que quedara asentada la dupla. Él llevaba el timón. Al parecer, Mirol no le dijo a nadie que se iba a Telefe Noticias. Lo que dice Marisa es: 'A mí me podría haber contado'", detalló.

La palabra de Esteban Mirol sobre su pase a Telefe y el enojo del Nueve

En diálogo con PrimiciasYa, Mirol dio su versión y se mostró sorpresa ante la actitud que tuvieron las autoridades del canal como así también la de Marisa: "No entiendo por qué se enojan. Dije siempre que me iba a dedicar a las redes sociales y que si retomaba algo iba a ser un magazine y no todos los días. El gerente de noticias (del Nueve) siempre supo que estaba charlando desde hacía tiempo con C5N para un fin de semana y nadie se enojó. ¿Por qué se enojan ahora? ¿Porque es Telefe?", comenzó diciendo.

Sobre la actitud que tuvo Marisa Andino, quien se dijo está ofendida porque él nunca le avisó que se iba, señaló: "No sé por qué se ofende. No le hice nada. ¿Qué le tenía que contar? Que el martes la gente de Telefe, concretamente Tristán Noblia se comunica conmigo y me ofrece hacer cuatro presentaciones de un informe especial que se llama Familias Argentinas, que está maravillosamente producido y que si el tema funcionaba podíamos seguir por algún tiempo los días jueves. El martes me lo propusieron, les pregunté cuándo arrancábamos y me dijeron el jueves. Así se dio todo".

"De Canal 9 también me escribió ofendido el director, que les podría haber avisado. Creo que estamos todos locos. Mirá que me voy a poner a avisar a mi lista de amigos y conocidos que voy a estar cuatro jueves en Telefe presentando un informe. Y si Marisa está ofendida, lo lamento porque antes de ofenderse ella me podría haber llamado. Yo tengo la mejor con ella y la quiero mucho. Si Marisa hubiera empezado un nuevo proyecto, la hubiera llamado contento para felicitarla", remarcó.

"Marisa tuvo tiempo para hablar con PrimiciasYa y con Intrusos, y no con su compañero de 12 años. En este caso porque se habló mal de mí. Y a las autoridades de Canal 9 ya les dije que antes de hablar se tendrían que haber informado mejor o hablar conmigo, son una empresa periodística. Pero yo no me ofendo con ellos ni con nadie. Solo hablaron al pedo", cerró molesto Esteban Mirol.